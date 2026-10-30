Заставить замолчать через суд. Почему Украине нужен закон против SLAPP

Каждое журналистское расследование — это своего рода лотерея для редакции. Причем еще до его публикации. Ведь никогда не знаешь, как отреагируют герои материала.

Реклама

Один из вариантов — документы, разъяснения, требование исправить конкретную ошибку, если она есть, или просьба опубликовать ответ. То есть вполне нормальная реакция на журналистскую работу.

Другой вариант — судебный иск с такими требованиями, что вместо подготовки очередного расследования журналисты оказываются втянутыми в многолетний квест под названием «Судебный процесс ради процесса». И самое интересное, что для этого квеста победа истца вовсе не обязательна. Достаточно, чтобы журналист как можно дольше не мог из него выбраться, тратя время, деньги и силы вместо работы над новыми расследованиями.

В суд идут ради возможности основательно измотать оппонента

Конечно, само по себе обращение в суд еще не означает давления. Каждый имеет право защищать свою репутацию, в частности от недостоверных публикаций. И никто этого права не оспаривает. Но проблема возникает тогда, когда в суд идут не столько ради справедливости, сколько ради возможности основательно измотать оппонента. И тогда вместо поиска истины в ход идет совсем иная арифметика: во сколько ответчику обойдется каждое следующее заседание и как долго он сможет оплачивать этот судебный марафон.

Расследования откладываются, редакционный бюджет вместо новых материалов идет на оплату услуг адвокатов, а источники информации начинают опасаться, что их имена станут известны. И самое главное: пока суд годами будет выяснять, кто прав, общественная дискуссия по важному для общества вопросу может завершиться, так и не начавшись.

Именно так работает SLAPP — стратегический иск против участия общественности. И самое опасное здесь то, что даже проигрыш инициатора такого иска не означает, что его цель не была достигнута. Даже победа в суде спустя несколько лет не вернет ответчику потерянного времени и упущенных возможностей. Журналистское расследование, которое так и не было своевременно опубликовано, могло бы повлиять на решение властей. Общественная кампания, которую пришлось свернуть из-за судебной волокиты, могла бы остановить незаконную или вредную для местного сообщества застройку.

Реклама:

Читайте также: Александр Карпюк Что общего между сыном Трампа и кураторами из ФСБ

И вот парадокс: суд можно выиграть, но дело, ради которого стоило говорить, — проиграть. Ведь время в таких делах измеряется не только гонорарами адвокатов и судебными издержками.

Именно поэтому я поддерживаю принятие в Украине анти-SLAPP законодательства. Законопроект № 16117 о защите лиц, участвующих в общественной деятельности, от заведомо необоснованных исков или злоупотреблений судебным процессом, зарегистрированный 30 сентября 2026 года, предлагает механизмы такой защиты.

И здесь стоит развеять еще один распространенный миф: SLAPP — это проблема исключительно журналистов и общественных активистов.

Было бы ошибкой полагать, что SLAPP — это проблема исключительно журналистов, общественных активистов или правозащитников. Задать неудобный вопрос может каждый. Жители общины — поинтересоваться, на что расходуются их деньги. Родители — публично поднять вопрос об условиях обучения детей. Работники — сообщить об опасности для других.

Чтобы защищать общественные интересы, не нужно иметь удостоверение журналиста или гражданского активиста. И, к сожалению, чтобы получить иск в ответ на неудобный вопрос, — тоже.

Когда перспектива дорогостоящего и затяжного судебного процесса вынуждает таких людей молчать, проигрывают не только они. Проигрывает общество, которое так и не узнает о возможных злоупотреблениях, опасных решениях или нецелевом использовании общих средств. Поэтому защита от SLAPP — это не только защита конкретного ответчика, но и защита права общества знать.

В то же время это вовсе не означает, что удостоверение журналиста или статус общественного активиста дают индульгенцию, освобождающую от ответственности. Общественно значимая цель не освобождает от обязанности проверять факты и уважать права других лиц. Суд должен оценивать не профессию или статус ответчика, а характер его участия в общественной деятельности, связь иска с такой деятельностью и наличие признаков злоупотребления судебным процессом.

Реклама:

И здесь возникает принципиальный вопрос: когда именно должна сработать защита от SLAPP?

Если суд установит факт злоупотребления лишь после нескольких лет разбирательства, такая защита рискует обернуться запоздалым правосудием. Ответчик уже потратил деньги, время и силы, расследование так и не было опубликовано, а общественная кампания — свернута. Инициатор давления мог уже получить желаемый результат, даже проиграв дело.

Поэтому возможность раннего отклонения явно необоснованных исковых требований имеет принципиальное значение. Директива (ЕС) 2024/1069 предусматривает соответствующий механизм с процессуальными гарантиями, в частности требованиями к обоснованию иска и возможностью обжалования решения о раннем отклонении.

Ведь смысл защиты от SLAPP — не просто дать человеку шанс выиграть суд через несколько лет, а не позволить превратить эти годы в наказание за гражданскую активность.

Казалось бы, что может быть спорного в механизме, призванном предотвращать злоупотребление судебным процессом? Однако именно вокруг него возникает едва ли не больше всего дискуссий. И главный аргумент противников анти-SLAPP законодательства — якобы существующая угроза фундаментальному праву на справедливый суд.

При этом среди тех, кто высказывает подобные предостережения, — прежде всего адвокаты, защищающие интересы состоятельных и влиятельных лиц и подающие от их имени иски против активистов, журналистов и других граждан, поднимающих общественно важные вопросы, касающиеся возможных фактов коррупции, незаконной застройки и иных злоупотреблений властью.

Реклама:

Однако здесь важно не путать две принципиально разные вещи: реализацию права на справедливый суд для защиты своих нарушенных прав и использование суда как инструмента запугивания и преследования тех, кто отстаивает общественные интересы — будь то интересы местной общины или общества в целом.

Читайте также: Татьяна Трощинская Что Христя Фриланд написала о президенте США в книге

И именно здесь проходит принципиальная грань. Закон должен защищать право на обращение в суд, но не должен допускать использования судебного процесса как инструмента наказания за гражданскую активность. Поэтому значение имеет не только то, с какими требованиями выступает истец, но и то, не используются ли эти требования для достижения иной цели — запугивания, истощения ресурсов или прекращения публичной критики.

Например, исковые требования могут предусматривать выплату многомиллионных компенсаций, что де-факто превращается в угрозу финансового уничтожения ответчика. Либо же против одного и того же лица могут подаваться схожие иски в различных юрисдикциях, выдвигаться требования об аресте всех его счетов в качестве меры обеспечения иска и т. д. Подобные обстоятельства могут свидетельствовать о злоупотреблении судебным процессом, когда он используется не для защиты права на частную жизнь или деловой репутации, а для оказания давления на лиц, участвующих в общественной деятельности.

Именно для таких случаев государство должно располагать соответствующими надежными механизмами, которые и предлагаются законопроектом № 16117.

От принятия такого закона выиграют не только и даже не столько жертвы SLAPP, сколько сама судебная система. Ведь рассмотрение дел, истинная цель которых — оказание давления на ответчика, отнимает у судов ценное время, которое они могли бы использовать для защиты действительно нарушенных прав граждан. Более того, за подобные злоупотребления расплачиваются и люди, ожидающие судебной защиты своих прав, — им приходится дольше ждать вынесения судебного решения.

Реклама:

Вернемся к той самой журналистской лотерее, с которой мы начали. Для журналистки вопрос не только в том, выиграет ли она суд, но и в том, будет ли у нее возможность после одного неудобного расследования подготовить следующее. Для общества — осмелится ли кто-нибудь снова публично спросить, куда были потрачены его деньги. Для государства — останется ли общественный контроль действенным, когда влиятельный человек предпочитает уклониться от ответов.

Парламенту следует поддержать законопроект № 16117 и довести его до принятия в качестве действенного закона. Возможность говорить о важном для общества должна зависеть от фактов и ответственности автора. Она не должна зависеть от того, сколько лет судебного процесса он способен оплатить.