Шутка ли — крупнейшее в истории IPO, служившее маяком в те моменты, когда рынок начинал сомневаться. Казалось, что ничто не сможет затмить это событие — даже неудачный выбор нового Джеймса Бонда, к которому, по слухам, приложил руку известный киноэксперт Джефф Безос.

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Впрочем, бывший глава Nvidia, безусловно, постарался: его адюльтер едва не разрушил веру рынка в светлое будущее с искусственным интеллектом. Ведь внезапно выяснилось, что именно Хуанг — в те времена, когда не предавался юношеским фантазиям, — был настоящим визионером (Илон Маск нервно курит в сторонке — или не только курит) и едва ли не в одиночку создал весь этот дивный новый мир искусственного интеллекта. А теперь его уход может обрушить несущую конструкцию, на которой держится система, где все кредитуют всех и находят средства на всё новые и новые дата-центры, не получая при этом прибыли.

Поэтому рынки оставались нервными и волатильными как вплоть до дня размещения Anthropic, так и после него — даже несмотря на то, что сама Nvidia на той неделе опубликовала отчетность, оказавшуюся лучше ожиданий. Дни, когда биржевые индексы падали на 2 процента, перестали удивлять. Однако ничто не может остановить идею, время которой пришло.