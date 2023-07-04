Законопроект об английском языке. Как сделать дубль-2 более удачным? 4 июля, 16:44

Напомню, законопроект называется «О применении английского языка в Украине». Но поспособствует ли он лучшему знанию English при предлагаемом подходе?

«Иностранные фильмы, языком оригинала которых является английский язык, демонстрируются в кинозрелищных заведениях на языке оригинала с субтитрированием на государственном языке», — эта сухая и неприметная строка в тексте законопроекта (который вообще-то не о кино) спровоцировала шквал возмущения и дискуссий.

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Инициаторов законопроекта (а проект внесен от имени президента Украины, как неотложный) обвиняют в попытке уничтожить украинский дубляж. Впрочем, есть и осторожные голоса, которые поддерживают законодательную инициативу, как такую, которая по замыслу якобы должна поспособствовать изучению украинцами английского.

Напомню, законопроект называется «О применении английского языка в Украине». Но поспособствует ли он лучшему знанию English при предлагаемом подходе?

Поскольку написано и сказано уже немало, сосредоточусь лишь на четырех аспектах, которые лично меня настораживают:

1. Отсутствие чувствительности к контексту. С началом российско-украинской войны и особенно после полномасштабного вторжения украинский язык зазвучал с особыми коннотациями: и как часть наследия, которое многие из нас себе возвращают (язык как «дом бытия»); и как психологически поддерживающая звуковая среда и как средство вербализации, звукового дизайна новых смыслов, которые наше общество генерирует в этой борьбе; как экзоскелет нашей экспрессии, ярости и ласковости, которые ни одна другая лингвистическая среда передать не в состоянии. Я уже не говорю о банальном различении «свой-чужой», ведь тест на паляницю никто не отменял. Расширение сфер применения украинского языка воспринимается значительной частью общества, как отвоеванные у врага территории, как индикатор приближения победы. И наоборот сужение украиноязычного пространства воспринимается, как капитулянтство и предательство.

Обучение по принуждению точно не работает, особенно, когда « педагогами» выступают политики

2. Потери могут быть существенно больше достижений: в эстетическом, рыночном и даже безопасностном смыслах. Введение обязательности украинского дубляжа в свое время придало актерам, звукорежиссерам, переводчикам и другим представителям киноиндустрии рвение сделать если не лучше, чем в оригинале, то уж точно превзойти качеством русскоязычный дубляж. И это действительно работало! Украинцы голосовали за украинский дубляж гривной. Скажем, в 2015 году национальные кассовые сборы поставили рекорд. По данным аналитиков медиаконсалтинговой компании «Медиа Ресурсы Менеджмент», которая ежегодно мониторит рынок кинопроката, по сравнению с 2014 г. выручка выросла примерно на треть и составила 1,2 млрд грн, причем увеличилось и количество проданных билетов — на 8,8%, то есть кинотеатры посетили 21,19 млн человек. В соцсетях и чатах можно было встретить признания, что люди или переходили на украинский под впечатлением «вкусных» переводов «Звездных войн» или сериала «Секс и город». Или по крайней мере начинали интересоваться другими креативными продуктами, созданными на украинском. Поэтому введение нормы о показе англоязычных фильмов без дубляжа ударит по рынку креативных индустрий. В конце концов, Владимиру Зеленскому нелишне было бы вспомнить, что рост симпатии к нему части общества, которая не смотрела «95 Квартал», способствовало то, что его голосом разговаривал Паддингтон в одноименном фильме.

3. Избирательность к подходу к перечню должностей, для которых будет применяться требование об обязательном владении английским языком. Так, вполне логично, что государственные служащие категории «А», сотрудники среднего и высшего состава Национальной полиции Украины, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, офицеры ВСУ и т. д. должны владеть английским. А руководители учреждений образования и науки? В частности вузов. Почему вдруг их пропустили? Ведь образовательные управленцы по крайней мере должны читать профессиональную литературу на английском, чтобы понимать, о чем дискутируют коллеги в мире, какие идеи и новации они генерируют и куда в целом движется сфера образования.

4. Кто-то попытался решить за всех граждан Украины, как и где им учить английский. А, поверьте, украинцы, как люди с чувствительным нервом свободы и справедливости, очень этого не любят. Обучение по принуждению точно не работает, особенно, когда «педагогами» выступают политики. Украинцы, как правило, посылают таких деятелей вслед за «русским кораблем» и отвечают недоверием, даже въедливым цинизмом. Если первое сказывается преимущественно на репутации политиков, то второе, в конце концов, начинает разъедать социальную ткань. Ведь институты обществу нужны, лидеры на политической сцене тоже, но от них мы ожидаем более взрослого поведения.

Подсказка для тех принимающих решения, кто считает, что поступает из лучших побуждений (вдруг есть такие). Мол, люди в массе своей, как дети — не понимают, что творят и не знают, чего хотят. Поведенческая экономика пользуется таким понятием, как «надж», или же подталкивание. «Надж — это любой аспект архитектуры выбора, который изменяет поведение людей предсказуемым образом, не запрещая никаких вариантов и никоим образом, не изменяя их экономических стимулов. Толчком считается такое вмешательство, которого можно легко и дешево избежать. Наджи — не приказы», — пишет нобелевский лауреат Ричард Талер.

Какие же наджи для изучения английского могут оказаться конструктивными? Прежде всего те, что создают возможности, вместо ограничения, там где есть поощрение, а не жесткий контроль.

Например, поддержка разговорных клубов. Особенно в небольших городах и городках. Они вполне могут сочетаться с киноклубами, где ценители качественного кино собираются, чтобы посмотреть ленты на языке оригинала и затем обсудить их.

Стоит организационно и ресурсно (и это может быть ресурс не только финансовый, но скажем — медийный, или оборудование или помещение), поддерживать тех, кто способствует выходу украинских продуктов и сервисов на глобальный рынок. Ведь здесь точно нужен английский. Ну, а для этого нужно создавать условия для развития предпринимательства, особенно — в креативной сфере. А для начала стоит хотя бы не разрушать то, что хорошо работает, проявлять больше уважения к человеческому достоинству и осведомленности о культуре.

На сегодня законопроект находится в профильном комитете Верховной Рады на доработке. Надеюсь, дубль-2 документа окажется более удачным.

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