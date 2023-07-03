Еще одна попытка украсть украинский язык? 3 июля, 20:13

На прошлой неделе скандал внутри страны вспыхнул там, где его не должно было быть

Ведь о более широком применении английского языка для постепенного вытеснения русского прогрессивная общественность мечтает и говорит не первый год. А с началом масштабной российской агрессии тема стала составляющей государственной политики. Поэтому, на первый взгляд, инициатива президента Владимира Зеленского узаконить в Украине английский как язык международного общения должна была сорвать аплодисменты и вызвать волну радости обычно мало чем довольных соцсетей. Но получилось с точностью до наоборот.

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Проблему увидели граждане, неравнодушные к процессу развития украинского языка. В рамках англизации проект предполагает до 2027 года отказаться от украинского дубляжа в кинотеатрах. Речь идет об англоязычных фильмах, где привычный за 17 лет дубляж заменят субтитры.

Протесты пошли с разных сторон. Отмену дубляжа называют нарушением Конституции, ударом по государственному языку и уничтожением сразу нескольких индустрий — слабенькой из-за войны кинотеатральной и пока что сильной и развитой дубляжной. И хотя у инициативы есть защитники со своими аргументами, сейчас стоит расширить тему и поговорить о другом.

А именно: странное восприятие государственного, украинского языка даже мотивированными и искренними дерусификаторами — чтобы не было русского, надо переходить на английский. Где в этом процессе родной украинский, никто почему-то не говорит. Точнее, говорят: ограничимся субтитрами.

Протесты пошли с разных сторон

В своей недавней колонке на похожую языковую тематику Екатерина Тейлор замечает: есть понимание, что когда-то давно у нас всех украли украинский. И время праздновать его возвращение. Так вот: субтитры вместо дубляжа — это не праздник возвращения украинского, а очередная попытка его украсть. Ведь одна такая уже была, хотя официально считалась нормой закона, невыполнение которой могло повлечь за собой определенные штрафные санкции или хотя бы просто предупреждение.

Речь идет о тех же украинских субтитрах, которыми на телевидении сопровождают русские и русскоязычные фильмы и сериалы. Эта практика существовала буквально до 23 февраля 2022 года. Доказательство тому — скандал, возникший в марте уже текущего года вокруг сериала «Последнее письмо любимого». Хотя история с заменой лица российского актера на лицо украинского там основной ингредиент, без необходимости, точнее — требования переозвучить весь сериал на украинском эта проблема вряд ли бы возникла. Потому что актеры, включая российского, воплощали изначально созданный на русском сценарий. А запланированные украинские писаные маленькие буквы традиционно должны были выполнить формальные требования по применению государственного языка. Если фильм или сериал на английском, турецком или испанском — озвучка или дубляж. Если же на русском — только титры.

Ведь этот язык в Украине понимает 100% населения. Даже там, где он не доминирует. И те, кто принципиально им не пользуется. Скажу больше: их дети тоже понимают русский. Пусть не могут на нем читать и писать, чем родители гордятся в соцсетях. Но избежать контакта с нежелательным языком в наших реалиях можно только тогда, когда максимально ограничишь круг общения, минимально выходишь в общее общественное пространство и позаботишься, чтобы YouTube не выдавал ссылки на русский или русскоязычный контент.

Русский язык в Украине — это язык, который не обязательно специально учить, чтобы понимать и говорить. В идеале упомянутый выше президентский законопроект — об этом. Вот только чтобы с английским сложилась у нас такая же ситуация, Украину более трех веков назад должна была бы оккупировать и колонизировать, частично или полностью, Великобритания. Или Франция, которая тоже вела колониальную политику.

Даром, что у нас с этими государствами нет общих границ. У Британии их вообще ни с кем нет, но корона долгое время господствовала в Индии. А Франция — на африканском континенте. И там, и там насаждались и развивались прежде всего языки колонизаторов.

Поэтому чисто теоретически какая-то часть Украины могла попасть в состав лучших, более цивилизованных империй, чем варварская, жестокая, грязная и грубая Российская. По крайней мере поколения украинцев от рождения были бы в нужной нам теперь языковой среде. Хотя стоп: подобную практику часть украинцев таки имела.

Речь идет о тех территориях, которые входили в состав Австро-Венгерской империи или же территориально принадлежали Польше и Румынии. Потомки тех украинцев любят сравнивать империи и однозначны в выводах: при Австрии или позже Польской Республики было лучше, чем при России, царской она или советской.

Сравнение империй — такое себе занятие. Но в этих сравнениях речь идет о полном отсутствии демократических практик в России в противовес наличию элементов демократии при императоре. Российская империя украинский язык зачищала указами и циркулярами, печать на украинском запрещала, за это светила тюрьма и каторга. Австро-Венгрия разрешала не только украинские книги, газеты и журналы, а политические партии и общественные организации.

Ничего не замечаете? В первом случае украинский на территории Украины запрещали. Во втором — разрешали. Язык коренного населения не мог функционировать сам по себе и доминировать. Его знание было частным делом мотивированных, как и общение на нем. Не польский, немецкий или румынский добавлялись к украинскому. Наоборот — украинский имел здесь миноритарный пакет акций. Что в одной, что в другой империи украинцы от рождения слышали вокруг себя русский, немецкий, польский. И владели ими на разных уровнях, не обязательно изучая.

Поэтому замещение украинского дубляжа в кинотеатрах, читай — в публичном пространстве субтитрами не работает на автоматическое изучение английского. Так же, как украинские субтитры к русскоязычным лентам не спасают от русификации. Опять говорим о каком-то специальном разрешении применять украинский в публичном пространстве. Потому что без разрешения, по умолчанию — только корявые формальные субтитры. За более широкое применение почему-то до сих пор надо бороться.

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