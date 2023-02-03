Почему бы не поставить Путину ультиматум? 3 февраля, 19:13 Эксклюзив NV

Нам не стоит недооценивать не только настроенность нынешнего руководства Кремля продолжать эту войну, но и готовность россиян ее терпеть

Обычных россиян, и, наверное, политические элиты — кто боялся, переживал, кто, возможно, не разделял это мнение. Они, думаю, уже уехали давно. Да, давление важно. Мы видим, что ситуация становится более сложной в России, но она не является для них критической. Мы видим, что экономика переводится на военные рельсы, к сожалению. Мы видим, что то вооружение, которое они производили и до войны (например, те же танки), производится: в три смены работают, и танки направляются на фронт. Мы видим мобилизацию, сделанную в октябре. И уже три-четыре месяца мобилизованных готовят к этой войне. Как бы мы их там ни назвали («чмобики» и т. д. ), недооценивать это не стоит. Нам, конечно, нужно смотреть вперед и надеяться на то, что в этом году будет победа. Но критической массы у РФ еще нет.

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Это значит, с одной стороны, есть еще очень много механизмов, как усилить санкционное давление на ракетные программы, на те сферы, в которых россияне в глубинке продолжают производить это оружие, которое потом попадает в Украину. И мы не можем позволить, чтобы так продолжалось и дальше. Для этого нам нужно убеждать наших западных партнеров и союзников.

То, что мы получили — прорыв по танкам — это действительно историческое решение, можно так сказать. Но опять же, если посмотреть на количество этих танков, которые нам обещали… Это будут пока, к сожалению, только 14 Леопардов из Германии. Можно делать гораздо больше, можно умножить на 10 цифру и сделать это в течение следующих месяцев. Также мы видим небольшое количество из других государств.

Запад должен осознать, что победа Украины зависит от того, насколько она готова идти дальше

Запад должен осознать, что победа Украины зависит от того, насколько она будет готова дальше идти и делать еще более кардинальные шаги, пересекать эти красные линии, которые наши партнеры сами себе рисуют каждый раз. То есть мы двигаемся все равно очень медленно для того, чтобы наша армия получила то самое современное оружие, что позволит уменьшить наши потери на фронте, позволит сдержать этот напор — не только у Бахмута, но и мы видим Запорожье. И главное — подготовить грамотно это контрнаступление, на которое все украинцы надеются. Но это будет возможно только тогда, когда у нас будут эти танки. На самом деле, нам нужно, как Валерий Залужный написал в статье The Economist, 300 танков.

Поэтому нам нужно идти дальше,