В воздухе и на суше. Где ВСУ прорывают оборону РФ 21 августа, 20:13 NV Премиум

Российские источники сообщают о чем-то вроде «обвала» их линии фронта

Воздушная/ракетная война

В ночь с 18 на 19 августа россияне выпустили очередной поток Shahed-136. Хотя ВСУ сообщили о том, что большинство из них были сбиты, по крайней мере, один поразил Лысогорский склад авиационных боеприпасов, взорвав запасы отработанных (и довольно опасных) старых авиационных бомб (типа ФАБ-250М-46, конца 1940-х годов) и ракет. Иными словами, какой бы «зрелищной» ни было эта атака, и как бы «много дыма и огня» она не вызвала, на самом деле она была совершенно бессмысленна.

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Затем, рано утром, украинцы атаковали авиабазу Сольцы-2 в Новогородской области Российской Федерации, что, примерно, в 600 км к северу от границы с Украиной, с помощью нескольких квадрокоптеров. Один из БПЛА поразил бомбардировщик Ту-22М-3 во время дозаправки, что привело к пожару: по имеющимся данным, два бомбардировщика были взорваны, а третий получил настолько серьезные повреждения, что не подлежит восстановлению. По последним данным, погибли 6−7 человек (включая как минимум одного пилота и четырех членов экипажа), еще 11 получили ранения. Если верить российским сообщениям, противовоздушная оборона базы была ослаблена: все радары и ЗРК были выведены для усиления обороны Москвы и таким образом защита ограничивалась «несколькими автоматами Калашникова». Также были уничтожены четыре переоборудованные ракеты Х-22 и один топливозаправщик.