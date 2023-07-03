Перспектива окружения Бахмута ВСУ. Что происходит сейчас на фронте 3 июля, 19:13 NV Премиум

Июль — это будет именно тот месяц, когда начнутся бои уже на основной линии обороны российских оккупантов

Украинское контрнаступление продолжается. Происходит процесс продавливания к полосе обеспечения врага. Выход на вторую линию обороны — это уже ближайшая перспектива. А по некоторым направлениям скажу даже так и есть, но факт этого выхода пока не обнародуется.

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Итак, после того как мы сможем говорить о выходе на вторую линию обороны по всем основным направлениям, а также когда будут сделаны выравнивания флангов по этим направлениям, можно будет говорить о том, что начинается процесс создания условий для задействования уже нашей основной ударной группировки. Поэтому, на мой взгляд, июль — это будет именно тот месяц, когда закончится процесс боевых действий на территории обеспечения и начнется уже процесс во второй линии — основной линии обороны российских оккупантов.

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