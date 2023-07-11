Рекорды июня и бои за Бахмут. Как продвигаются Силы обороны Украины 11 июля, 19:03 NV Премиум

Постепенно, пошагово происходит освобождение Бахмута

Тяжело проходит освобождение как самого города, так и территорий вокруг него. Основные направления — это юг — Клещеевка. Мероприятия, которые там происходят, осложняются большим количеством линий обороны российских оккупантов. Они туда подтянули резервы и действительно пытаются держаться за каждый клочок территории. Но благодаря тому, что мы уже контролируем преимущественно все господствующие высоты в этом районе, положение у россиян не самое лучшее там, мягко говоря. Да и мы продвигаемся очень осторожно. Почти каждые 50−100 м — это большое достижение для наших военных.

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Северо-западное направление — Берховка. Стараемся продвигаться вдоль трассы М03. Она нам очень важна. Также в районе самой Берховки, а по некоторым местам уже непосредственно Берховка с некоторых позиций наших — на расстоянии выстрела из стрелкового оружия. Но все равно продвижение очень сложное. Потому что там большое количество россиян. Они нагнали туда ее десантуру — 106 ПДД, там 57-я ОМСБр. Кроме этого, и Шторм Z, и Барс, — кого там только нет. Максимально россияне сконцентрировали там свои усилия, чтобы удерживать этот сектор.

В самом городе происходят также очень интересные события.