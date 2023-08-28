Главные новости с передовой. Как Украина атакует 28 августа, 20:13 NV Премиум

И удары украинских БПЛА по Москве происходят чуть ли не каждый день

Воздушная/ракетная война

Одной из главных новостей последних дней в этом сегменте войны стала атака украинцев на позиции российской 31-й дивизии ПВО. Последняя отвечает за противовоздушную оборону оккупированного Крыма и включает в себя, в частности, четыре бригады, оснащенные ЗРК С-400 Триумф. Безусловно, сорок с лишним пусковых установок С-400, которыми располагают россияне в Крыму, защищены дополнительными подразделениями, имеющими на вооружении менее дальнобойные «Панцири» (не менее 24-х пусковых установок), «Торы» (не менее 12-ти пусковых установок) и «Буки» (не менее 12-ти пусковых установок). Основные позиции развертывания 31-й дивизии (как всегда, по часовой стрелке): Джанкой — Федосия — Севастополь — Евпатория.

Видео дня

Так, 23 августа ВСУ, используя модифицированные противокорабельные ракеты «Нептун», нанесли удар по 3-му радиотехническому полку 31-й АД в районе поселка Маяк. Кроме того, ВСУ нанесла удар по РЛС Небо-М и Каста-2Е2, размещенным на Тарханутском полуострове. Более того, украинцы осуществили атаку спецназом, который затем водрузил флаг Украины в Крыму — впервые с 2014 года.

Таким образом, украинцы открыли дорогу примерно 40 БПЛА, которые в ночь на 25 августа атаковали российские базы в Симферополе, Севастополе, Саках, под Меганомом и на Тарханкуте. Через день они также ударили по штабу 126-й- бригады береговой обороны в Перевальном… Ах да, и еще: удары украинских БПЛА по Москве тем временем происходят чуть ли не каждый день.