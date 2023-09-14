Неожиданная атака ВСУ. Где и как продвинулись украинцы 14 сентября, 20:13 NV Премиум

Краткая информация за последние несколько дней

Воздушная/ракетная война

9 сентября российские военные склады в районе Старого Крыма и Феодосии подверглись ударам.

10 сентября россияне выпустили по Украине 33 «Шахеда»: 26 из них были сбиты.

Видео дня

11 сентября россияне выпустили по Украине поток из 11 БПЛА «Шахед». Военно-воздушные силы Украины заявили, что все 11 были сбиты. Известно также, что россияне выпустили со своих Су-34 одну ракету Х-31П и одну Х-59. Полагаю, что именно одна из них вывела из строя украинский радар раннего предупреждения СТ-68У под Кривым Рогом (Днепропетровская область) — примерно в 70 км от ближайшей точки на линии фронта.

Примерно 5−6 дней назад (хотя официально: «11 сентября») украинские спецназовцы вернули себе морские нефтяные вышки «Бойко» в Черном море, к востоку от острова Змеиный. Они были заняты россиянами еще в 2014 году и помогали им контролировать значительную часть воздушного пространства над северо-западной частью Черного моря.

В ночь с 11 на 12 сентября несколько украинских БПЛА, судя по всему, поразили цели в районе Курска и Рыльска. Однако окончание 12 сентября оказалось наиболее эффектным — по крайней мере, для Украины, ее ВВС и большей части населения Севастополя (в меньшей степени для моряков Черноморского флота РФ). Используя ракеты Storm Shadow или SCALP-EG, ВСУ нанесли удары в районе двух сухих доков в порту, уничтожив десантный корабль «Минск» (класса «Ropucha») и подводную лодку класса «Кило» Б-237 «Ростов-на-Дону» (я использую слово «уничтожить», потому, что сомневаюсь, что русские смогут отремонтировать эти судна местными средствами).