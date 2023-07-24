Почему Путин наносит удары по Одессе и как это отражается на наступлении ВСУ 24 июля, 20:13 NV Премиум

Российские атаки на портовые города Украины продолжаются

Воздушно-ракетная война

Стали известны дополнительные подробности о российских ракетных ударах авиации по Одесской области в ночь на 23 июля, и я думаю, что возникла необходимость их проанализировать. По официальным украинским источникам, россияне выпустили: 5 Ониксов, 3 Х-22, 4 Калибра, 5 ракет Искандер-К, 2 ракеты Искандер-М. И все это — для нанесения ударов по сугубо гражданским объектам в Одессе. Это полностью разрушенный Спасо-Преображенский собор, многоквартирные дома, учебные заведения. Украинцы утверждают, что сбили 4 Калибра и 5 ракет Искандер-К.

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Какой смысл этого «блиц-удара» по Одессе?

Уже почти две недели как россияне начали кампанию обстрелов портовых объектов в Одессе, Николаеве, Очакове и Черноморске. Иными словами: задолго до того, как Путин заявил о выходе из так называемой «Черноморской зерновой инициативы» (также «Инициатива по безопасной транспортировке зерна и пищевых продуктов из украинских портов»). И когда 17 июля произошел удар по Керченскому мосту, это стало как бы официальным основанием для ракетных ударов.

Конечно, последние несколько дней, я читал и слышал много объяснений решений Путина. Но, извините: