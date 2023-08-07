Как я анализирую войну — на примере масштабной военной операции 35-летней давности 7 августа, 20:13 NV Премиум

Мне пришел в голову отличный пример того, как объяснить, почему я так работаю. Это связано как с «оценкой по видео», так и с «оценкой потерь по отчетам»

Да, мои карты и аналитические тексты о том, что происходит на юге Запорожской области и в юго-западной части Донецкой области (в который раз повторяю), абсолютно отличаются от того, о чем сообщает масса других «военных аналитиков» в социальных сетях. Поэтому я «точно фанат Украины», публикую сфабрикованные данные и фантазии, и, вообще, все знают, что я не знаю, о чем рассказываю.

Видео дня

Можно утверждать: есть много «веских причин» для таких выводов относительно содержания моей аналитики. Кроме всего прочего, на данный момент нет фото или видео, точно подтверждающих написанное мной.

Однако для меня мониторинг и анализ войн исключительно на основе фотографий и видео является ничем иным, как абсурдом. Поскольку они всегда демонстрируют чрезвычайно ограниченное поле зрения и лишь очень ограниченный промежуток времени. Они никогда не показывают ни того, что было раньше, ни (что даже важнее) — после. И они никогда не объясняют, чего пытаются достичь стороны: ни тактику, ни тактическую обстановку, тем более — возможности и намерения подразделений, которые вступают в бой.

Вот почему моя аналитика в первую очередь зависит от того, что называется HUMINT (агентурная разведка): рассказ от тех контактов с хоть каким-то приличным пониманием происходящего. И я редко беспокоюсь о фотографиях и видео: главным образом потому, что обычно проходят «дни», если не «недели», прежде чем их обнародуют. В большинстве случаев эти фото и видео «устаревшие», поэтому — дезинформируют.

Сегодня, размышляя обо всем этом, мне пришел в голову отличный пример того, как объяснить, почему я так работаю. Это связано как с «оценкой по видео», так и с «оценкой потерь по отчетам» (по обе стороны линии фронта). Даже если большая часть того, что дальше будет написано — «из воспоминаний», это все еще достаточно свежее, потому что только недавно я стал соавтором книги, основанной на перекрестном исследовании документов и отчетов «по обе стороны фронта».