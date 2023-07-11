ВСУ расширили свою линию фронта. Что сейчас происходит на передовой 11 июля, 20:13 NV Премиум

«Игра в шахматы» продолжается

Прошли 500 дней с начала полномасштабного путинского вторжения, но я в силу занятости, как минимум, на три дня «запоздал» с очередным обновлением. Так что проигнорирую привычный политический пинг-понг и перейду сразу к главному.

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Воздушная/ ракетная война

4 июля россияне нанесли удар по центру Первомайского Харьковской области ракетами «Искандер». По меньшей мере 43 мирных жителя были ранены, в том числе 10 детей и 2 младенца. Что именно собирались там поразить ВС РФ я, простите, не имею не малейшего представления.

Рано утром 5 июля Военно-воздушные силы Украины нанесли удар по складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов в Маковке (русские в ответ на это заявили, что ВСУ обстреляли расположенную неподалёку местную больницу, что оказалось ложью, хотя больница действительно пострадала от взрывной волны и обломков) и административное здание в оккупированной Волновахе — очевидно, и то и другое — с использованием как M142 HIMARS, так и М270 РСЗО. Насколько мне известно, это был первый украинский удар из HIMARS или РСЗО в районе Волновахи. Я считаю это хорошим знаком: этот «уголок» линии фронта был чем-то вроде «закрытого российского заднего двора» уже с конца февраля прошлого года.

6 июля русские атаковали Украину в общей сложности 10 крылатыми ракетами «Калибр». ВСУ заявили, что сбили семь из них, минимум одна из них разрушила несколько домов во Львове, при этом, по-видимому, не достигнув своей настоящей цели — местного управления СБУ. В тот же день русские опубликовали видео, показывающее обнаруженную Storm Shadow. Ракета, скорее всего, вышла из строя и упала «почти нетронутой». Конечно, это было разрекламировано как большая добыча, даже если до этого и утверждалось, что эти ракеты выглядят «весьма посредственно против российской обороны».

Хочу вас заверить — времена, когда СССР мог отдать подобные вещи своим «специалистам по ПВО» для изучения, а может быть, даже для реверс-инжиниринга в своей промышленности, давно прошли. Как и времена СССР. У современной России просто нет средств для реинжиниринга такого оружия (даже Storm Shadows двадцатилетней давности), и Путин вряд ли станет тратить деньги на проекты подобные тому, когда Сталин приказал реконструировать бомбардировщик Boeing B-29 в 1945 году. В лучшем случае они попытаются извлечь чипы и другие детали для использования в своих крылатых ракетах.

В тот же день в Донецке произошел как минимум один взрыв, поскольку ВСУ продолжали обстреливать дополнительные российские склады боеприпасов, в том числе один в Ясиноватой и один в Маковке.