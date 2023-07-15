Наступление ВСУ. Почему Генштаб РФ уволил очередного Спартака 15 июля, 09:25 NV Премиум

Все, что могут сделать Keystone cops в Москве — это заменить командира

После выведения из строя большей части российских ЗРК С-400 плюс несколько ЗРК Бук российской 71-й бригады, между 9 и 11 июля, Воздушные силы Украины совершили серию ударов Storm Shadow. Насколько можно подсчитать, только 9 и 10 июля всего было выпущено около 17−18 ракет (что означает — было задействовано не менее 9 самолетов или 4−5 самолетов по 2 вылета каждый), включая:

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— 3 против Скадовска;

— 6 против Бердянска;

— 7 против Токмака;

— 1 против Новоалексеевки (между Мелитополем и Джанкоем).

Русские заявили о трех сбитых Storm Shadow, а потом и об украинском Ми-24 (по имеющимся сведениям, сбитый их перехватчиками, но в районе Черевковки, что на юго-восточной окраине Славянска, далеко от юга Запорожской области), а также два Су-25 (предположительно: в районе Садового и Тягинки, оба — в Херсонской области).

Однако одна из украинских ракет, похоже, попала в новый штаб 58-й Общевойсковой армии, убив, среди прочих, заместителя командующего Южного военного округа генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Между прочим, по данным народной разведки, некоторые люди очень рассержены — тут нужно подчеркнуть слово «очень» — моим анализом относительно того, что Россия несет огромные кадровые потери и, таким образом, в долгосрочной перспективе проигрывает эту битву.

Что ж, должно быть, главнокомандующий 58-й общевойсковой армии генерал-майор Иван Попов был, по его собственным словам, отстранен от должности (читай: уволен) за то, что «не» пожаловался Keystone cops в Москве (так автор называет Министерство обороны РФ — NV) на большие потери (на самим деле «массовую гибель»), за то, что «не» пожаловался на артиллерию противника, на отсутствие снабжения и контрбатарейного огня, на отсутствие разведки, даже для артиллерии, за то, что «не» жаловался на необходимость пополнения и ротации его потрепанных частей, и за то, что он назвал «предательством и подлостью» со стороны высшего командования (см. Московские Keystone cops).

Ну, вы все поняли: (бывший) командир 58-й ОА … этот негодяй… жалуется на вещи, о которых я уже неоднократно говорил…

Но, обращаюсь к вам, фанаты Пудинга (так автор называет Владимир Путина — NV) — вот, что помогает. Все очень просто. Слушайте меня —