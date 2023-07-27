Том Купер

Том Купер

Австрийский военный аналитик, специализируется на истории боевой авиации

Моя реконструкция боевых действий вокруг Сватово-Кременной

27 июля, 21:30
NV Премиум
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В этот раз мой обзор целиком посвящен району Купянск-Сватово, поскольку многие спрашивают о том, что там происходит

Последние двое суток пытался получить информацию из первых рук, но безуспешно. Поэтому, «экстра предупреждение»: в отличие от того, что я обычно делаю (а это: «информация из первых рук и немного из OSINT, насколько это доступно»), на этот раз я не могу предложить больше, чем «информацию, основанную на слухах и OSINT». Читайте, предположения.

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Российские силы

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Артиллерия Российская армия Сватово Купянск Лиман анализ боевых действий Том Купер Кременная

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