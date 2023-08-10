В реальности все отличается. Как работает российская ПВО 10 августа, 20:13 NV Премиум

Благодаря чему россияне могут видеть украинские ракеты, БПЛА и самолеты

Скоро продолжу рассказ о том, как украинцы применяют Storm Shadow (и 15 ракет SCALP-EG, предоставленных Францией. Надеюсь, это не оказалось слишком тяжелым или слишком сложным для господина Макрона и маленькой Франции), а сегодня рассмотрим, как работает российская ПВО.

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Как правило, люди думают о войне терминами средневековых рыцарских турниров. Например: «Storm Shadow vs Панцирь-С1». Да, как будто Панцирь-С1 будет единственным комплексом вооружения, который должен преодолеть Storm Shadow, прежде чем попасть в свою цель.

Реальность в этом случае несколько отличается: каждая отдельная Storm Shadow — и каждая отдельная очередь, выпущенная украинскими РСЗО M142 HIMARS или M270 — должна преодолеть целую интегрированную систему противовоздушной обороны (IADS), состоящую из (по меньшей мере):

— С-400 Триумф (SA-21 Growler) ЗРК большой дальности.

— ЗРК средней дальности Бук М2/М3 (SA-17 Grizzly).

— Тор M2 ЗРК малой дальности (SA-15 Gauntlet) и

— Панцирь-С1/С2 (SA-22 Greyhound) система ближнего радиуса действия, включая ЗРК и две 30-мм пушки автоматического наведения.

И это без учета множества радаров раннего предупреждения/наблюдения и управления огнем, поддерживаемых системами электронной борьбы (включая большое количество GPS-помех).

Когда все это собрать вместе, возникает вопрос: как это выглядит? Как «визуализировать» все это?