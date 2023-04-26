Анализ боевых действий в Украине. Какое решение придется искать ВСУ 26 апреля, 12:40 NV Премиум

Часто бывает трудно найти смысл во всех сообщениях, поступающих из Украины за последние дни. Обычно это указывает на то, что события не всегда развиваются так, как хотелось бы

Именно это стало причиной неоднократных задержек с моим следующим обновлением: хотел убедиться, что «туман войны рассеялся», прежде чем делать какие-либо выводы.

Воздушная война

Видео дня

На прошлой неделе или около того ВКС РФ в основном сосредоточились на поддержке сухопутных войск в районе Бахмута. Сообщалось о регулярных авиаударах из центра городских руин: в основном это были обычные удары неуправляемыми ракетами по принципу «пли и молись», а также управляемой версией С-25 неуправляемой ракеты С-24 калибра 240 мм, как видно на фотографиях, обнародованных Keystone kops в Москве (так автор называет Министерство обороны РФ — NV). Украинцы также сообщали о неоднократном применении планирующих бомб УМПК.

Битва за Донбасс

Район Купянск-Сватово. За последнюю неделю русские вроде бы «выпрямили» линию фронта южнее села Площанка. Это был «позиционный бой», когда ВС РФ продвигались вниз четырьмя «живыми изгородями» с востока в западном направлении, пока не натолкнулись на линию обороны ВСУ вдоль местной сельскохозяйственной полосы. Делали это, насколько было возможно: повсюду вокруг слишком много грязи.

Район Кременной. К северо-западу от города, ВСУ все еще пробиваются через позиции русских к западу от Червонопоповки, в то время как русские пробиваются через позиции украинцев в том огромном лесу к югу от города.

В тылу вчера взорвался склад ГСМ под Луганском (ГСМ означает «горюче-смазочные материалы»). Насколько я знаю, это примерно в 130 км от ближайшей точки на линии фронта. Не уверен, была ли это Система управляемых ракет-носителей (СУРН), или, например, просто еще один из российских дымящихся инцидентов.