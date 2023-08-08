Направление к Мариуполю. Как продвигаются ВСУ 8 августа, 15:33 NV Премиум

Что произошло на юге Запорожской области и в юго-западной части Донецкой

Старомайорское-Старомлиновка. Концентрация бригад морской пехоты ВСУ в районе Старомайорское-Старомлиновка делает то, что беспокоит россиян в этой части Украины: атакует в южном направлении.

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Первичные сообщения указывают на то, что происходит привычное, медленное, методичное продвижение сквозь минные поля, заложенные россиянами на западе Старомайорского, в направлении села Заветное Желание, южнее Старомайорского и до южной части Урожайного. Россияне защищают этот район тем, что у них осталось от 60-й отдельной мотострелковой бригады и 71-го мотострелкового полка, свежими силами 394-го мотострелкового полка, 37-й ОМБр (Урожайное), и 5-й ОТБр (Керменчик-Новодонецкое). Остатки 247-го ГДШП все еще реорганизуются в районе Заветного. Поддержку им обеспечивает 305-я артиллерийская бригада: очень интересная формация, в состав которой входят по одному полку с 2С4 Тюльпан, 2S5 Гиацинт, 2S7 Пион и по одному с 9K57 Ураган (220-мм РСЗО). 305-я артиллерийская бригада понесла тяжелые потери от артиллерии ВСУ, пока базировалась в районе Старомайорского, однако все еще активна.

Роботино. За последнюю неделю командование 58-й ОВА латало линию фронта тем, что осталось от своих сил и резервов. Среди прочих перебросили остатки 1430 полка в Роботино для укрепления остатков 291-й ОМБр, а затем подкрепили ее батальоном 810-й бригады морской пехоты. В общем, то же самое ВСРФ пытались делать южнее Бахмута в прошлом месяце.

ВСУ продолжали медленное, методичное продвижение ко 2-й линии обороны

К западу от Роботино россияне создали оперативную группировку в составе 100-й разведывательной бригады (большинство которой обороняет Вербово), в состав которой вошли остатки БАРС-14 и 70-й ОМСБр, усиленные 249-й ОМСБр, и батальон Ахмат-Юг Росгвардии. Иными словами, они скрепляют свои разбитые подразделения тем, что осталось от резервов 58-й и 5-й ОВА.

Однако, как указано на прилагаемой карте, ВСУ продолжали медленное, методичное продвижение ко 2-й линии обороны России в этом районе и кое-где сквозь нее. Тем временем украинцы находятся на севере Роботино и давят на российский гарнизон с севера, востока и юго-востока.

Фото: https://xxtomcooperxx.substack.com/

На восток от села они продвинулись на 2-ю линию обороны («Линия Суровикина») примерно посередине между селами Роботино и Вербово. То есть, зашли в основную траншею и расчистили около 400 метров. Оттуда они продвигаются по траншее в юго-западном и вверх в северо-восточном направлении.

Особый интерес представляет то, что украинцы захватили «полторы» линии российских окопов к западу от Роботино. То есть, между тем селом и селом Копани. Оттуда они пытаются наступать в южном направлении между двумя селами, чтобы охватить Роботино.

Перевод НВ

Текст опубликованс разрешения автора. Впервые напечатано на substack.com

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