Мясорубка в Приазовье и бои под Купянском. Основные новости с фронта 16 августа, 14:17 NV Премиум

Как продвигается украинское контрнаступление на разных участках передовой

Битва за Донбасс

Купянск. Очевидно, что масса имеющихся в наличии российских частей не в состоянии вести наступательные операции, тем не менее удивительно слышать, что 1-я ГТА, похоже, отказалась от наступления на Синьковку и из Першотравневого в юго-западном направлении. В результате последних атак удалось продвинуться примерно на 200 метров, да и то ценой примерно батальона убитых и раненых. Еще раз подчеркну: дело не в недостатке войск. У русских достаточно войск в этом районе. Здесь находится не только 1-я ГТА, но и 6-я и 20-я Общевойсковая армия, а также части 11-го Армейского корпуса. К северо-востоку и востоку от Купянска развернуты вся 30-я Мотострелковая бригада, 2-я Мотострелковая дивизия, 4-я, 7-я и 47-я Танковые дивизии (что эквивалентно трем бригадам ВСУ). Но, кажется, командование этих подразделений не может накопить достаточно запасов и артиллерии, а сами части, о которых идет речь… даже не могу представить, что с ними не так. Ведь это такая масса войск — более 200 основных танков и в два-три раза больше артиллерии — и они просто не могут продвинуться.

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При этом особенно ожесточенные бои идут…