Клещеевка. Конец ВДВ генерала Теплинского под Бахмутом 26 июля, 17:08 NV Премиум

Сегодняшний мой текст короткий. Вы же уже прочитали, что бои идут внутри Клещеевки и Андреевки

Собственно, ВСУ зачищают остатки россиян, которые засели вдоль восточной стороны Клещеевки, а — особенно — разминируют это место и расчищают обломки и тела настолько, чтобы обеспечить свободное передвижение собственных войск (и их выживание там в тяжелой обстановке с точки зрения гигиены). Потому что, как и после вывода ЧВК Вагнера с юго-восточных окраин Триполи в 2019 году, здесь полно мин и мин-ловушек, а также обломков уничтоженных транспортных средств, разложенных тел (и частей тел) российских войск, многие из которых также заминированы.

Видео дня

Тем временем уцелевшие остатки 83-й бригады ВДВ, 57-й и 72-й мотострелковых бригад отступают на восток. Только их арьергарды еще оказывают сопротивление. Серьезнее российское сопротивление вдоль восточной стороны Андреевки и восточной и южной стороны Курдюмовки, это южнее.

«Последний эпизод этой драмы» начался около недели назад, когда Генштаб РФ решил уволить командующего своих Воздушно-десантных войск (ВДВ) генерал-полковника Михаила Теплинского. Потому что он жаловался на злоупотребления «своими» войсками.

ВСУ зачищают остатки россиян, которые засели вдоль восточной стороны Клещеевки

Теперь, из-за протестов «его» войск, его не уволили: «просто» понизили в должности и отправили на передовую, чтобы командовать ВДВ в районе Бахмута. Таким образом, ВДВ контратаковали в Клещеевке. И поскольку и Путин, и Генштаб РФ слушают только «хорошие новости», а «хорошие новости» в соцсетях были, будто бы россияне «все еще держатся в Клещеевке», хотя это место находится под контролем Украины примерно 10 дней… а украинцы не обнародовали никаких видео, которые бы показывали что-то другое… ну, несколько колонн ВДВ въехали в село — прямо на «добро пожаловать в ад» от ВСУ, которые не против позволить им подойти «очень близко», прежде чем открыть огонь. Обычно, результат был примерно таким, как видно на этих двух видео.

Кроме того, после отражения очередной серии российских контратак, ВСУ зачищают юг Старомайорского, а российские войска все еще находятся между ним и Урожайным. И да, в районе Старомайорского 38-я ОБрМП уничтожила один из российских вертолетов Ка-52.

И опять же, с 23 июля ВСУ уничтожают лесополосы к юго-востоку от Роботино. «Официальное» объяснение российских военных пропагандистов и путинцев относительно результатов выглядит примерно так: «во время мощного украинского обстрела российская армия отошла на лучшие позиции»

…и оставила доминирующие высоты и позиции в этом районе, передав ВСУ огневое управление над Роботиным, не так ли?

…путинские военные пропагандисты проявляют навыки гибкости и приспособленчества.

Конечно, поскольку «видео этих событий нет», то этого и не было или «будет» через несколько дней.

Перевод NV

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на substack.com

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