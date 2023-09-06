Главное направление удара ВСУ. Что происходит на фронте 6 сентября, 16:44 NV Премиум

Откуда россияне знали, что мы будем наступать в этом направлении

Исходя из того, как были построены линии обороны, Генштаб РФ изначально понял, что наступление ВСУ будет исключительно на юге, в направлении на Токмак, а на остальных участках фронта ВСУ будут только держать оборону. И меня спрашивают — откуда было такое понимание.

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Отвечу, что это было понятно изначально, из расположения линии фронта. Приведу пример музыкантов. В основном только музыканты, видя ноты, слышат мелодию, а люди, которые не понимают в нотах, эту мелодию просто не слышат. И вот можно разделить весь мир на музыкантов, понимающих в нотах и слышащих мелодию и на остальных людей, которые могут слышать ее только в концертных залах и с динамиков. Так же и военные, у которых есть профильное образование хотя бы тактического уровня или оперативно-тактического, когда смотрят карту, они видят эту мелодию войны — разворачивание определенных ситуаций. И как любой музыкант в мире слышит одну и ту же мелодию, видя ноты, так же и военные видят мелодию разворачивания боевых действий. Нюансы разные, но общая мелодия будет точно такая же.

Потому исходя из расположения российских войск, исходя из расположения линии фронта