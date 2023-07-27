ВСУ против 100-тысячной группировки РФ. Что происходит на Лиманском направлении 27 июля, 14:07 NV Премиум

О Лиманском направлении мы говорим уже полгода, как минимум. О том, что россияне там больше 100 тыс. войск собрали и были готовы

В течение этих полугода они несколько раз пытались двигаться по этому направлению, пытаясь выдавить наши войска за Оскол, за Оскольское водохранилище, за Северский Донец. Купянск-Лиман-Кременная — треугольник, в котором наши войска удерживают оборону. Россияне давно пытаются его захватить.

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У нас задача на этом участке фронта — связать побольше российских войск. То есть, дать им возможность, допустим, как-то подняться из окопов, подтянуться со второй линии обороны, которая у них была реально отстроена (это где-то в районе Счастья, Старобельска — это несколько десятков километров восточнее). Вот сейчас они оттуда подняли технику, личный состав и перебросили их на передний край.

Уже точно можно сказать, что эти войска — больше 100 тыс. человек участвовать в на других участках фронта не будут. При выполнении наступательных действий очень важно связать стратегические резервы противника, связать боями местного значения. И вот то что удалось нашим командирам на этом участке фронта —