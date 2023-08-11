Основные наступательные усилия россиян. Что происходит на Купянском направлении 11 августа, 14:11 NV Премиум

РФ концентрирует здесь достаточно серьезный потенциал

Почему Россия не обвиняет Украину в атаке на завод в Сергиевом Посаде. Потому что здесь есть нюанс интересный. Это очень болезненно признавать, что столь важное стратегическое предприятие могло быть, скажем так, поражено каким-то объектом с украинской стороны. То это уже не так просто. Ну вот там, например, какой-то есть у них газопровод, который не ремонтировался уже 30 лет, ржавый, вот-вот должен был бы взорваться. И он таки взорвался. Кто виноват? Украина, ДРГ украинская или украинский БПЛА. Поэтому им сейчас очень легко вот такие техногенные катастрофы списывать именно на Украину. Но если мы говорим о каком-то объекте стратегического значения, на котором производятся действительно важные элементы для их ВПК, они так просто не могут в этом обвинить Украину. Потому что что тогда получается? Получается, что Украина может поражать своими какими-то средствами вот такие важные объекты, которые что, не охраняются, не под защитой? Ну, это позор.

Видео дня

Кто-то постоянно летает в небе над временно оккупированным Крымом, в Черном море постоянно кто-то курсирует, какие-то дроны надводные. Ну, скажу так, временно оккупированный полуостров Крым уже давно не является глубокотыловой зоной для оккупантов. Они еще в 2022-м году могли его так назвать, что это глубокотыловая зона. Сейчас нет, это фактически не так. И каждый день, каждую ночь они еще больше могут в этом убедиться. А что будет через месяца два или три, когда что-то изменится в Запорожской области, что-то изменится на Левобережной Херсонщине? И что будет, когда Силы обороны Украины вообще будут стоять у административной границы временно оккупированного полуострова Крым? Это сейчас тыловая зона передового типа, а тогда это уже будет передовая. Россиянам, а также всем, кто помогал оккупационной власти на временно оккупированном полуострове Крым, надо уже задуматься вот над чем: пока Крымский мост, да, он немножко устал, но более-менее работает, то надо им воспользоваться.

Войска РФ сосредотачивают основные наступательные усилия на Купянском направлении. Концентрируют достаточно серьезный потенциал, у них там остается достаточно боеспособная первая танковая армия ударная, 20-я общевойсковая армия, которая также считается ударной. Ну и, конечно же, кроме всего прочего, есть усиление за счет 11-го армейского корпуса, 2-й общевойсковой армии, а также 41-й. Но, с другой стороны, мы недавно уже наблюдали за тем, как они ресурсом двух танковых полков, а также подразделениями мотострелковыми, пытались прорваться к Боровой. Результат этого прорыва масштабного был захват маленького поселка Надежда, который сейчас разрушен под ноль, в лучшие времена там всего было 20 домов.

Пока что говорить о каком-то прорыве рано

То есть да, мы можем сейчас констатировать их серьезное давление, но надо признать другое. Вооруженные силы Украины, после того, как освободили Харьковскую и частично Луганскую область, они там не сидели, сложа руки. Формировались наши линии обороны, готовились также к контрнаступательным действиям со стороны российских оккупантов, которые готовились к этому уже также с 2022 года. И мы сейчас видим, что основные ударные группы россиян в первом эшелоне используют танковые полки. Ну это, кажется, что-то такое феерическое, но они это делают для того, чтобы как можно быстрее проломить и достичь какого-то результата. Им это не удается. И это говорит лишь о том, что наши линии обороны там сформированы достаточно качественно. И проломить их вот этими ресурсами, танковыми кулаками, не так просто.

Да, это достаточно большая цена, да, это очень трудно, но россияне на сегодня не демонстрируют какого-то глобального преимущества или даже какой-то инициативы по всей Лимано-Купянской оси.

Относительно событий на юге. Пока говорить о каком-то прорыве на Таврическом направлении рано — это комплексные будничные действия по прохождению полосы обеспечения и выхода на вторую линию обороны. Прорыв будет именно со второй линии, основной их линии обороны. Мы можем говорить сейчас об основных локациях боевых действий, происходящих в пробитом клине между Работино и Вербово. Там действительно мы вбили клин в их первую линию обороны, и это можно также рассматривать как вариант выхода на их основную линию обороны. А также по Мокрым Ялам, река Мокрые Ялы — это направление Старомлиновки. Потому что мы сейчас будем слышать очень часто говорить об Урожайном, о событиях, которые там происходят. Особенно это было понятно после освобождения Старомайорского. Но по левый и правый фланг от Урожайного также происходят соответствующие события в районе Новодонецкого и Новомайорского, а также в районе Приютного. А все это именно те фланги, результат продвижения по которым, ведет к чему? Ведет ко второй линии обороны, опять же, россиян по направлению Любимовка-Старомлиновка-Керменчик. Я больше, чем уверен, что есть не одна локация, где мы уже находимся у основной линии обороны, но пока занимаемся вот чем. Во-первых, это выравниваем фланги. Во-вторых, за счет этого расширяем плацдарм для подготовки условий для уже прорыва основной линии обороны.

В районе Бахмута продолжаются действия по расширению нашего плацдарма, в первую очередь, на юге. Юг от Бахмута, южный сектор, наиболее перспективный на сейчас.

Клещеевка. Безусловно, Клещеевка сейчас это основная зона, где происходят боевые действия. Россияне пытаются отбить те позиции, которые потеряли. У них очень серьезный потенциал по силам и средствам именно в районе Бахмута, поэтому они могут себе позволить постоянно контратаковать. Но на сегодня они также не имеют инициативы. Итак, говорим так, в районе Клещеевки у них нет результативности, в районе Андреевки аналогично. Преимущественно они пытаются ужиматься в районе трассы 0513, то есть по Николаевке Второй, Отрадовке и Опытному формируют, скажем так, свои основные оборонительные линии. Также у них возникают уже серьезные проблемы не только возле Курдюмовки, а также и Озаряновки. То есть все это говорит о том, что россияне не смогут держать свои позиции, то вынуждены отступать к трассе 0513.

И мы более двух месяцев, как очень часто вспоминаем о том, как мы начали свое продвижение от Ивановского и Ступочек в направлении Клещеевки, сейчас уже россияне не могут там выходить. Я уверен, что через некоторое время мы будем говорить о том, что трасса 0513 перерезается и россияне никак не могут этому также помешать.

Полную версию интервью с Александром Коваленко слушайте на Радио NV: