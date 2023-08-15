Левый берег Херсонской области. Что происходит 15 августа, 09:03 NV Премиум

В какой-то момент переброска украинской тяжелой техники на левый берег Херсонской области станет целесообразной

На левобережье Херсонской области ничего, кроме рейдов, пока происходить не будет. Такая диверсионно-разведывательная деятельность Сил спецопераций ВСУ проводится регулярно после освобождения правого берега региона, то есть с осени 2022 года. И то, что на это обращают повышенное внимание, — какой-то парадокс, потому что такие же операции постоянно происходили и происходят на оккупированных территориях Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

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Отличие Херсонской области от других линий боевого соприкосновения, где также проводится диверсионно-разведывательная деятельность, только в том, что здесь есть водораздел — Днепр. Таким образом, кажется, что когда военные форсируют реку, то это уже какие-то наступательные действия, расширение плацдарма и тому подобное. Но фактически сейчас это не является созданием плацдарма. Что точно расширяется, то