Армия РФ сдает позиции на юге. Как продвигается наступление ВСУ 15 августа, 19:11 NV Премиум

Сегодня представляю вашему вниманию чуть более полный анализ боев на юге Запорожской области и юго-западе Донецкой

Воздушная/ракетная война

На днях был нанесен очередной удар по Крымскому мосту. По имеющимся сведениям, автомобильное движение было остановлено на несколько часов, и, по слухам, опять пострадал железнодорожный участок моста. На самом деле некоторые говорят, что обрушилась целая секция. Пока мы не видели никаких фото- или видеоматериалов, подтверждающих это, но все это выглядит очень логично: это означает, что, выведя из строя или, по крайней мере, повредив мосты в Крым и из Крыма на материковую Украину, ВСУ (и/или ПСУ — Воздушные силы Украины) перешли к перекрытию потока поставок российских грузов по морю, т. е. через порт Бердянск.

Видео дня

Подробнее об этом — в части 3 статьи о работе ПВО (после того, как я найду время нарисовать все необходимые карты и схемы). Достаточно сказать, что утром, 12 августа, порт Бердянска проснулся от звука нескольких мощных взрывов.

Битва за Донбасс

Купянск. По сути, российская 1-я ГТА не смогла прорваться даже через оборонительные рубежи 14-й механизированной бригады. Между тем, последняя была усилена батальоном 95-й бригады ВДВ и 67 механизированной бригадой в полном составе. Вот так и закончилось это «большое русское наступление».