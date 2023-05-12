Паника в РФ относительно наступления ВСУ. Может ли быть окружен Бахмут 12 мая, 14:42 NV Премиум

Пусть все эти новости не вызывают у вас учащенного сердцебиения

Немного странная ситуация: паника и неистовство в постах российских соцсетей по ситуации в районе Бахмута достигает таких же масштабов, как во время российской «перегруппировки» с востока Харьковской области в сентябре прошлого года. В постах говорится о «прорывах», «развале линии фронта», боях за территории, расположенные в 5 км вглубь линии фронта и тому подобное.

Видео дня

Почему так — откровенно скажу, не знаю. Буду рад, если кто-то сможет меня исправить, но на сегодня все, что я могу сказать, это то, что несколько бригад ВСУ фактически проводят локальные контратаки с целью ослабления российского давления на дороги, по которым осуществляется снабжение украинской группировки в городе. Самое глубокое продвижение за последние два дня достигло примерно 500−600 метров. Да, россияне из многих локаций сбежали, оставили много вооружения, боеприпасов и припасов (включая большое количество противотанковых управляемых ракет, — а жалуются, что их у них нет) — и/или понесли чуть ли не сотни потерь. Но в целом, на данный момент, я могу назвать это только «формированием поля боя».

Но по состоянию на вчерашний вечер ситуация дошла до того, что московский Генштаб отреагировал предупреждением (российской) общественности: «Заявления, распространенные отдельными телеграм-каналами о имевших место „прорывах обороны“ на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности».