Разгром россиян в Бахмуте. Как это происходило и что это решает в войне 10 мая, 13:46 NV Премиум

Вот несколько подробностей одной из последних украинских контратак в Бахмуте

Гадаю, ви вже бачили в соцмережах, як Євгеній Пригожин скаржиться на «якусь 72-у бригаду» і її втечу, втрату кілометрів лінії фронту, як він брудно лає московський Генштаб, каже, що лише на ПВК Вагнер все тримається… Також ви певно чули, що 3-тя ОШБр ЗСУ розгромила 72-у бригаду ЗС РФ та досягла «значних успіхів»…

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Отже, що сталося, коли і де.

Стартові позиції

По суті, після місяців критичної нестачі артилерійських боєприпасів і важкого піхотного озброєння українці нарешті отримали і те, й інше. Отримали предостатньо. Настільки багато, що останні 4−5 днів вони стріляють тоді, коли їм заманеться: скільки завгодно і коли завгодно, без будь-яких обмежень у витратах.

До того ж відбувався процес ротації деяких підрозділів ЗСУ у Бахмут і з нього. Як пояснювалося раніше, ЗСУ намагається утримувати свої підрозділи в Бахмуті лише на обмежені періоди часу. Однак такі сили, як 93-тя окрема механізована бригада і 3-тя штурмова воюють там уже чотири-три місяці: вони могли лише чергувати свої батальйони (або їхні структурні елементи) — то заводячи в місто, то виводячи з нього.

У росіян все було навпаки.