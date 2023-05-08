Новая «цитадель» ВСУ в Бахмуте. Что происходит на Донбассе и в небе над Украиной 8 мая, 14:49 NV Премиум

Туман войны медленно рассеивается над Бахмутом

Воздушно-ракетная война

Командование ПВО очень разгневалось из-за «разоблачения» в украинских СМИ факта, что наконец-то была сбита ракета «Кинжал». Затем, немного остыв, ВВС Украины официально подтвердили, что их PAC-3 (ЗРК «Патриот») использовался для сбития ракеты «Кинжал» 2 мая 2023 года. Непонятно, какой именно вариант PAC имеет Украина (МИМ-104 °F или что-то более совершенное). А некоторые утверждают, что на самом деле «Кинжал» был уничтожен украинским С-300 В. К тому же на фото вероятные обломки, кажется, на самом деле не очень то и похожи на «Кинжал», но тем не менее.

Видео дня

Затем, 5 мая, российская ракета (тип непонятен, некоторые говорят Х-22) попала в Новокраматорский машиностроительный завод, что в Краматорске.

Уже 6 мая, украинцы заявили о сбитии восьми БПЛА Shahed-131/136, а россияне — о сбитии двух украинских баллистических ракет Гром-2 над оккупированным Крымом.

В ночь на 8 мая Украину и Киев атаковали шахеды. Все 35 дронов были сбиты силами ПВО, 30 из них — над Киевом. По Одесской области РФ нанесла ракетный удар. С самолетов стратегической авиации были выпущены ракеты типа Х-22.

До сих пор « все было хорошо» с российской точки зрения

Кстати, Россия и Украина провели очередной обмен военнопленных: в обмен на трех пилотов ВКС, захваченных в марте прошлого года, Украина получила 45 военнослужащих, захваченных в Мариуполе.

Бои на Донбассе

Бахмут. Медленно развеивается туман над тем, что происходило в первых числах мая. Уже несколько месяцев ВСУ не хватало боеприпасов, поэтому контролируемые Россией части города мало обстреливали. Тогда же Евгений Пригожин утверждал, что генерал-майор Игорь Танцюра, командир сил территориальной обороны Украины, был убит артиллерией ЧВК Вагнера, когда ехал по дороге из Часова Яра в Бахмут, 2 мая (что ВСУ опровергали).

То есть до сих пор «все было хорошо» с российской точки зрения. «Однако» 3 мая ВСУ плотно обстреляли позиции россиян, а потом контратаковали (например: по улице Освободителей Донбасса). За исключением севера, где 92-я ОМБ оттеснила россиян от Хромового, ВДВ, похоже, удалось удержать остальные позиции, но вагнеровцы оказались перед превосходящими силами ВСУ и понесли значительные потери. Вот почему тогда жаловался Пригожин, и почему россияне в ответ обстреляли Бахмут фосфорными боеприпасами.

Хотя 4 мая украинская контратака замедлилась, а затем остановилась. С тех пор россияне наступают на улицах Медведева и Воинов-интернационалистов.

Действительно, с тех пор россияне жалуются на выгодные украинские позиции в районе детской больницы и еще одну, которую они называют «цитаделью»: это холм к юго-западу от Юбилейной улицы, который, по их словам, видимо сильно укреплен и заминирован. Обе позиции — на открытой местности, чем дальше от центра города, тем домов становится все меньше, а эта «цитадель» доминирует над западным Бахмутом, позволяя украинцам стрелять во все, что им попадается.

Кстати: Рамзан Кадыров — пытаясь стать посредником между Вагнером и Keystone Cops (так автор называет Генштаб РФ — NV) — пообещал развернуть свои силы, если ЧВК Вагнер таки отойдет. Я уверен, что половина ВСУ хотела бы, чтобы это произошло.

Перевод NV

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на substack.com

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