Последний вздох кампании Путина. К чему готовится Россия

После неудачной попытки создать условия для окружения Константиновки, похоже, что Москва вернулась к идее захватить Покровск любой ценой. Что происходит на фронтах

С наступлением середины лета российские войска продолжили атаки на обычных фронтах, но защита с помощью дронов и многочисленные тактические контратаки украинских сил в значительной степени сдерживали продвижение россиян. Несколько частичных исключений, как правило, связаны с присутствием специальных российских дроновых подразделений, в которых собраны лучшие таланты противника.

Русские в некоторой степени нашли частичное решение проблемы продвижения под постоянным наблюдением. Когда в течение нескольких недель на украинскую бригаду оказывается достаточное давление, ее пехота или боеприпасы могут истощаться, что приводит к вынужденному отступлению на несколько километров, с которым затем приходится справляться соседним или резервным подразделениям. Не будучи достаточно знакомыми с сектором, они теряют территорию и несут потери, прежде чем новые линии стабилизируются.

Доступ к достаточной поддержке дронов обычно является решающим фактором в успехе или провале того или иного наступления рашистов…

На фронте в Покровске у россиян наблюдается приток компетентных операторов дронов, и это может помочь объяснить провал линии Бычок между Константиновкой и Покровском и последующего расширения плацдарма через Казенный Торец. Недели усилий русских по устранению бреши на шоссе Покровск-Константиновка поставили Покровск в самую серьезную опасность, с которой он сталкивался с зимы, когда Москва пыталась, но не смогла окружить логистический узел с восточного и западного флангов.

Сейчас эти фланги начинают формироваться, и к концу лета логистика в Покровске может быть настолько ограничена дронами, что удержаться зимой окажется невозможно.