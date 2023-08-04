Ключевые элементы наступления. Как продвигаются ВСУ и когда будут истощены российские войска 4 августа, 18:12 NV Премиум

С самого начала наших наступательных действий в июне происходил процесс продвижения по классической схеме, которую мы могли наблюдать в правобережной Херсонщине, когда ее освобождали

Но разница в том, что в Запорожской области более плотные минно-заградительные элементы. Поэтому этот элемент более сложный. Я имею в виду именно минно-фугасное заграждение, минные поля, эти сооружения в полосе обеспечения перед основной линией обороны даже превышают классические стандарты, как надо формировать эту полосу. Поэтому Силы обороны Украины действуют исключительно по общей схеме: происходит сначала разведка боем, затем прорыв полосы обеспечения, выход ко второй линии обороны (это основная линия), и уже подготовка к прорыву второй линии обороны с выходом на третью, которая является тыловой. И именно уже в тылу происходят совсем другие процессы.

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Поэтому разведка боем сама по себе — первый этап — проводится для того, чтобы выявить все угрозы первой линии обороны на самой полосе обеспечения, а также рааскрыть артиллерию на второй линии обороны. Именно на последней размещаются артиллерийские дивизионы, ствольная и реактивная артиллерия — это основные элементы, которые прикрывают огнем первую линию.