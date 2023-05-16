Бахмут наносит ответный удар 16 мая, 13:02 NV Премиум

По крайней мере, одно можно сказать наверняка: Бахмут наносит ответный удар

Для начала я бы порекомендовал читателю, который до сих пор не понял, что я из Австрии (поэтому, представляя себя, я сделал примечание «это Моцарт, там нет кенгуру»). Я знаю, есть люди, которые не могут ассоциировать Моцарта с Австрией, и понимаю, что многих (не только в Европе, но особенно в США) это новость все еще может шокировать, но: между тем, после 11 000−14 000 лет так называемой «глобализации», нельзя на самом деле определять происхождение людей только по их именам.

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Странно, но как только я отсутствую, (никакого «отпуска» у меня не было уже более 10 лет) война в Украине, начинает идти, мягко говоря, «подозрительно». Кажется, я не могу и на минутку выйти за пределы своего офиса, чтобы не произошло что-то важное. В этом случае это было что-то, связанное с воздушной войной (и это очень напоминает 2−3 марта прошлого года, когда выпал «дождь из русских в Украине», но на этот раз это был «дождь из русских — в России»).

Не могу удержаться, чтобы не заметить, что после нескольких месяцев плохих, а затем еще более плохих новостей в этом отношении, это был своего рода «приятный» сюрприз