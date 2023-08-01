Никаких оснований для оптимизма нет. Что происходит на линии фронта 1 августа, 19:13 NV Премиум

Вся линия фронта держится благодаря тому, что везде идут очень тяжелые бои. И каждый день мы несем очень значительные потери

Да, враг тоже несет значительные потери, но нас должны беспокоить прежде всего собственные проблемы.

Нам нужна минимизация наших потерь. Нам нужно, чтобы мы не теряли людей просто так, по глупости, из-за плохой организации, из-за плохого управления. Поэтому это для нас основной вызов на всем фронте.

Видео дня

Не какие-то российские стратегические планы, не какое-то российское оружие, основная проблема — это наши собственные проблемы внутри. Это надо усовершенствовать в себе. И тогда мы снова вернем преимущество над россиянами.

Наша цель: чтобы победить в войне, надо постоянно сохранять превосходство над россиянами в качестве управления, в качестве организации, применения, опыта войск. И тогда количество и качество вооружения начнет работать на нас гораздо сильнее, в разы сильнее.

Что касается купянского направления.