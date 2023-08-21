Откусывают и держат. Как продвигается наступление ВСУ и чего ждать до Рождества 21 августа, 14:56 NV Премиум

Нужно забыть об этих идеях больших прорывов и больших продвижений

Цю війну за її характером я порівнюю із західним фронтом у Першій світовій війні. Тоді авіація відігравала незначну роль, а головним елементом було виснаження, коли одні війська намагалися прорвати оборону інших. І за достатніх зусиль це було можливо. Чого незмінно прагнули на передовій — особливо англійці та французи, коли атакували німців, — це прорвати лінію фронту, після чого проштовхнути свою кавалерію, щоб та потім розосередилася і розбила лінію ворога. Такою була ідея дуже багатьох генералів з 1914 до 1918 року. Але вона так і не втілилася.

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Британським і французьким командирам знадобилося три роки, щоб зрозуміти, що цього ніколи не станеться, і що перспективним рішенням є поступова ерозія ворога, метр за метром. Такий підхід отримав назву «відкушуй і тримай» (bite and hold). І це спрацювало.

Наприкінці Першої світової війни обидві сторони стали дуже спроможними в тому, що називається ведення війни комбінованими засобами, що вимагало чималого досвіду, величезної кількості навчання та багаточисельних втрат, перш ніж це вміння буде відточене.

Нині схожа ситуація на півдні України, де, як відомо, домінує артилерія. У цьому немає нічого нового, це всі знають. Але що українці, на мій погляд, мають тепер зробити — це припинити слухати піднесені розмови — не від власного уряду, а від іноземних експертів — про те, що незабаром лінію оброни буде прорвано, росіян буде розгромлено і настане кінець війни.