Новый план. Как изменится политика США в отношении Китая 3 ноября, 13:00 Си Цзиньпин использовал 20-й съезд Коммунистической партии Китая для консолидации своей власти (Фото:REUTERS)

В своей новой стратегии национальной безопасности администрация президента США Джо Байдена признает, что Россия и Китай представляют разные вызовы

В то время как Россия «представляет непосредственную угрозу свободной и открытой международной системе… [своей] жестокой агрессивной войной», Китай является единственным конкурентом США, «как своим намерением изменить международный порядок, так и все большей своей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью в достижении этой цели». Таким образом, Пентагон называет Китай своим «задающим темп вызовом».

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Сейчас, когда председатель КНР Си Цзиньпин использовал 20-й съезд Коммунистической партии Китая (КПК) для консолидации своей власти и продвижения своих идеологических и националистических целей, стоит проанализировать эволюцию американской стратегии в отношении Китая. Некоторые критики видят в сегодняшней ситуации доказательство того, что президенты Билл Клинтон и Джордж Буш наивно следовали стратегии вовлечения, включая предоставление Китаю членства во Всемирной торговой организации. Но несмотря на то, что два десятилетия назад в отношении Китая, безусловно, был чрезмерный оптимизм, он не обязательно был наивным.

После Холодной войны США, Япония и Китай были тремя крупнейшими державами в Восточной Азии, и элементарный реализм предполагал, что США должны возродить свой союз с Японией, а не считать его устаревшей реликвией послевоенной эпохи Второй Мировой войны. Задолго до того, как Китай был принят во Всемирную торговую организацию в 2001 году, администрация Клинтона вновь подтвердила альянс США и Японии, который остается основой стратегии Байдена.

Клинтон и Буш понимали, что сдерживание Китая в стиле Холодной войны невозможно, поскольку другие страны, привлеченные огромным китайским рынком, с этим не согласились бы. Таким образом, вместо этого США стремились создать среду, в которой растущая мощь Китая также изменила бы его поведение. Продолжая политику Клинтона, администрация Буша пыталась убедить Китай внести свой вклад в глобальные общественные блага и институты, действуя, как тогдашний заместитель госсекретаря Роберт Б. Зеллик назвал в качестве «ответственной заинтересованной стороны». Политика заключалась в том, чтобы «вовлекать, но хеджировать».

Команда Байдена права в невозможности добиться фундаментальных изменений в Китае

Хотя усиление политики уравновешивания силы взаимодействием, очевидно, не гарантировало дружбу с Китаем, она действительно поддерживала возможные сценарии, отличные от полной враждебности.

Было ли вовлечение провалом? Цай Ся, бывший профессор Центральной партийной школы КПК в Пекине, считает именно так, утверждая, что партийные "…фундаментальные интересы и ее основной менталитет использования США, оставаясь враждебными по отношению к ним, не изменились за последние 70 лет. Напротив, с 1970-х годов две политические партии в Соединенных Штатах и ​​правительство США всегда питали нереалистичные добрые пожелания к китайскому коммунистическому режиму, горячо надеясь, что [он] станет более либеральной, даже демократической и «ответственной» силой в мире".

Цай имеет все основания судить о политике, которая началась с визита в Китай президента США Ричарда Никсона в 1972 году. Но некоторые из тех, кто охарактеризовал взаимодействие как наивное, игнорируют тот факт, что «хеджирование» или страховой полис появилось раньше и что Американо-японский альянс остается сильным по сегодняшний день.

Безусловно, некоторые элементы наивности были, например, когда Клинтон предсказал, что усилия Китая по контролю над интернетом потерпят неудачу. Он думал, что задача будет похожа на «бесполезную попытку», но теперь мы знаем, что «великий брандмауэр» Китая работает достаточно хорошо. Оглядываясь назад, также становится очевидным, что администрации Буша и Обамы должны были сделать больше, чтобы наказать Китай за его неспособность соответствовать духу и правилам ВТО.

В любом случае, эпоха Си развеяла прежние ожидания, что быстрый экономический рост приведет к большей либерализации, если не к демократизации. На некоторое время Китай разрешил большую свободу передвижения, больше зарубежных контактов, более широкий спектр мнений в публикациях и развитие НПО, в том числе посвященных правам человека. Но сейчас все это было свернуто.

Были ли ошибочными базовые предположения о вовлеченности? Прежде чем вступить в должность два ведущих чиновника, ответственных за новую стратегию администрации Байдена, написали, что «основной ошибкой вовлеченности было предположить, что она может привести к фундаментальным изменениям в политической системе, экономике и внешней политике Китая». Они пришли к выводу, что более реалистичной целью является стремление к «устойчивому, объективному сосуществованию на условиях, благоприятных для интересов и ценностей США».

В целом команда Байдена права в невозможности добиться фундаментальных изменений в Китае. В первом десятилетии этого столетия Китай все еще двигался в направлении к большей открытости, умеренности и плюрализации. «Когда Си пришел к власти в 2012 году, Китай начал быстро меняться, — отмечает The Economist. — Средний класс рос, частные фирмы процветали, а граждане подключались к социальным сетям. Другой лидер мог бы увидеть в этом возможности. Мистер Си видел только угрозы».

Даже если Си являлся предсказуемым продуктом ленинской партийной системы, остается вопрос о сроках. Теория модернизации — и реальный опыт Южной Кореи и Тайваня — предполагает, что когда доход на душу населения приближается к $10 000, появляется средний класс, и автократию становится все сложнее поддерживать, по сравнению с бедным крестьянским обществом, которое появилось раньше. Но сколько времени займет этот процесс? В то время как Маркс утверждал, что на это требуется время, Ленин был более нетерпелив и считал, что историческое развитие может быть ускорено авангардом, осуществляющим контроль над обществом. Несмотря на разговоры Си о марксизме-ленинизме, очевидно, что в сегодняшнем Китае именно Ленин преобладает над Марксом.

Не заключалась ли ошибка стратегии вовлечения в ожидании значимых изменений в течение двух десятилетий, а не полувека или более? Стоит помнить, что когда речь заходит о поколениях руководства КПК, Си является лишь пятым. И, как утверждает эксперт по Китаю Орвилл Шелл, «покровительственно предполагать, что китайские граждане будут довольствоваться тем, что получат лишь богатство и власть без тех аспектов жизни, которые другие общества обычно считают основополагающими для человека».

К сожалению, директивные органы всегда находятся в цейтноте и должны формулировать стратегические цели здесь и сейчас. Байден сделал это должным образом. Вопрос на ближайшие годы заключается в том, сможет ли он проводить свою политику таким образом, чтобы не исключать возможности более благоприятных сценариев в будущем, даже признавая, что они являются отдаленными.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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