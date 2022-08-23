Китай ждал и наблюдал. Каковы перспективы будущих войн в мире? 23 августа, 20:13 Эксклюзив НВ

Война в Украине и растущая воинственность Китая ускорили формирование и консолидацию двух групп параллельных блоков наций

Еще в марте 2020 года я комментировал возможность новых гражданских войн и международных вооруженных конфликтов. Самыми взрывоопасными, способными перерасти в крупномасштабные пожары, я считал — между Израилем и Ираном, Индией и Пакистаном, Северной Кореей и США вместе с их азиатскими союзниками, а также США и Китаем по поводу Тайваня. Хотя ни один из них не перерос в войну, враждебность нарастала во всех этих случаях. А также в некоторых других: тут можно упомянуть гражданские войны в Эфиопии (перекинувшиеся на Эритрею и Судан), Мали, Мьянме и Йемене; всплеск повстанческого движения талибов в Афганистане; усиление напряженности между Израилем, Палестиной и Ираном, а также между Китаем и Индией.

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В то время как Россия и Украина технически находились в состоянии войны с момента российского вторжения и захвата Крыма в 2014 году, вторжение Путина, начавшееся в феврале 2022 года, превратило вялотекущий конфликт с примерно 100 жертвами в год в масштабную тотальную войну, которая привела к широкомасштабным разрушениям — потери среди военных и мирных жителей исчисляются десятками тысяч, и более 12 млн украинцев пришлось покинуть родной дом. Учитывая экспансионистские авантюры Путина, сама война не была такой уж невообразимой, но жестокость и злодеяния, совершаемые российскими войсками, действительно были невообразимо варварскими.

Эксперты уже несколько лет ожидают военной агрессии Китая против Тайваня. Китай за последние три года усилил свою угрожающую риторику и расширил военные учения, направленные на запугивание Тайваня, который он пообещал взять под свой контроль. 1 августа Китай выступил со зловещей угрозой Соединенным Штатам: «Будут серьезные последствия, если (член палаты представителей Нэнси Пелоси) будет настаивать на визите (на Тайвань)». Потенциал противостояния увеличился, когда китайские военные начали учения с боевыми стрельбами в нескольких местах недалеко от побережья Тайваня.

Администрация Байдена возражала против поездки Пелоси, чтобы не спровоцировать возмездия.

Эксперты уже несколько лет ожидают военной агрессии Китая против Тайваня

Также Белый дом объявил о санкциях в отношении 39 других соратников Путина, в том числе Алины Кабаевой, его известной подруги, которая моложе его на три десятка лет. Сообщается, что Соединенные Штаты ранее не ввели против нее санкции, опасаясь, что это приблизит нас к конфронтации с Россией. То, что США пытаются избежать войны с Россией и Китаем, понятно и мудро. Но есть и мудрость в применении «принципа игровой площадки» для противостояния хулиганам. Обычно это срабатывает.

Геополитические последствия усиления воинственности России и Китая

Война в Украине и растущая воинственность Китая ускорили формирование и консолидацию двух групп параллельных блоков наций. С одной стороны, два взаимосвязанных блока авторитарных партнеров и союзников, один вокруг России, другой вокруг Китая. С другой стороны, демократический Североатлантический блок и еще один блок в Азии, оба опираются на Соединенные Штаты, которые пока что остаются единственной глобальной супердержавой.

С момента окончания холодной войны в 1989—1990 годах столько всего произошло, что трудно вспомнить время, когда США были единственной сверхдержавой в мире. Бывший Советский Союз стал банкротом, а Китай, хотя и быстро становился экономическим центром, все еще был далек от того, чтобы стать серьезной военной угрозой в Азии, а тем более заявить о себе в глобальном масштабе. После распада Советского Союза Китай продолжил свое стремление к экономическому росту, спокойно наблюдая, как другие страны уничтожают друг друга и влезают в долги. Тогда никто даже не предполагал, что XXI век будет «китайским веком». Эта фраза впервые появилась в ее нынешнем значении в заголовке статьи 1997 года, опубликованной в The Futurist: «Грядущий китайский век», а затем в 2004 году в статье New York Times «Китайский век».

Агрессия Путина, особенно его неспровоцированное вторжение в Украину в феврале 2022 года, является ответом на слабые позиции: экономические, дипломатические, геополитические. Когда Россия вторглась и аннексировала украинский Крым в 2014 году, Соединенные Штаты, Европейский союз, Канада, Австралия, Япония и некоторые европейские страны, не входящие в ЕС, ввели жесткие экономические санкции против российских олигархов, финансовых учреждений и государственных корпораций. По общему мнению, санкции нанесли серьезный ущерб российской экономике. Даже если несколько стран-членов ЕС (например, Италия, Венгрия и Франция) выступили против санкций, российская агрессия против Украины укрепила связи между западными демократиями мира и Японией.

Напротив, Россия пережила дипломатическую изоляцию, удерживая горстку друзей и союзников, среди которых Беларусь, которая позволила российским войскам пересечь свою границу на севере Украины; Казахстан, Кыргызстан и другие члены созданного Россией Евразийского экономического союза (ЕАЭС); Сирия, Мьянма, Иран, Пакистан, Китай; и обедневшая триада латиноамериканских левых диктатур: Куба, Никарагуа и Венесуэла.

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Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Оригинал

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