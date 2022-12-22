Почему Зеленский отправился именно в Вашингтон 22 декабря, 18:05 Эксклюзив НВ

Украинцы смотрят на Соединенные Штаты как на лидера Свободного мира без иронии или смешанных чувств

Находясь в Вашингтоне, Зеленский призвал к усилению помощи США, чтобы справиться с продолжающимися атаками России на гражданскую инфраструктуру Украины, и к дополнительным поставкам мощного оружия для защиты его страны, такого как средства ПВО, дальнобойные точные артиллерийские и ракетные установки, а также танки и авиация. Сводный законопроект о расходах, который Конгресс рассматривает и который может быть принят на этой неделе, содержит предложение о дополнительной помощи Украине в размере почти $45 млрд, и Зеленский, вероятно, рассчитывает, что его обращение поможет получить эту помощь.

Видео дня

Но он также преследует и более важную цель: украинцы смотрят на Соединенные Штаты как на лидера Свободного мира без иронии или смешанных чувств. Они знают, что поддержка США — как на деле, так и на словах — сорвала планы Путина захватить Украину и дала стране шанс победить в этой войне за выживание. Не было никаких признаков разлада в единстве или безразличия США. Зеленский отправился в Вашингтон, а не в Брюссель, Париж, Берлин или Лондон, потому что, когда дела идут плохо, именно Соединенные Штаты способны изменить ситуацию в вопросах войны и мира. Он знает это так же хорошо, как Уинстон Черчилль в 1940 году, когда Адольф Гитлер атаковал Британию.

Именно США способны изменить ситуацию в вопросах войны и мира

Как и Черчилль, Зеленский также знает, что кое-кто в Соединенных Штатах, несколько левых и ещё больше правых сторонников Дональда Трампа, отвергают приверженность администрации Байдена Украине и Свободному миру в целом. Можно называть их неоизоляционистами, сторонниками Америки или «реалистами», но они готовы, иногда неявно, а иногда явно, заключить с Путиным сделку о сфере влияния, которая вынудит Украину сдать людей и землю России, равнодушному к их судьбам. Это означало бы стратегическую катастрофу для украинцев, а вскоре после этого и для других в Европе, да и для нас самих, поскольку Путин консолидировал бы такой приз и подготовил свою следующую агрессию.

Зеленскому стоило бы предостеречь США от плохих сделок с диктаторами. Ведь он не просто благодарит Соединенные Штаты и американский народ за их поддержку. Он будет превозносить нашу поддержку свободы в прошлом столетии, стремясь помочь нам вспомнить наши лучшие стратегические традиции помощи тем, кто борется за свою и нашу свободу.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

