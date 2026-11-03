Теперь, когда Трамп и Путин так явно объединились, быть американцем в Украине — значит нести дополнительную ответственность. Но это не единственная причина.

Когда вы будете это читать, я, вполне возможно, буду ползти через поле в шеренге других иностранцев, таща все наши вещи, пока мы все стараемся заслужить шевроны с украинским флагом на наших рукавах.

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Я американец, и последние три года жил в Киеве, работая редактором и репортером, освещавшим российскую войну, прежде всего для украинских медиа. Теперь я присоединился к украинскому войску — или, по крайней мере, пытаюсь это сделать.

БОВП, на которую я записался, известна тем, что особенно изнурительна. Мой ум готов. Мое тело? Есть причины сомневаться. Мои 44-летние колени видели и лучшие времена, и я никогда в жизни не подтягивался на турнике.

Так что, хотя я и не планирую считать своих цыплят, пока они не вылупились, я хотел бы воспользоваться случаем и объяснить, почему я это делаю.