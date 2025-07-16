Грег Сателл

Автор книг «Cascades» и «Mapping Innovation», экс-содиректор издательского холдинга KP Media

Америки, которую мы знали, больше нет

16 июля, 10:59
С тем, что происходит сейчас, не сравнится ничто

За пятнадцать лет, проведённых в Восточной Европе, мне довелось увидеть немало потрясений. Когда я приехал в Польшу в 1997 году, повсюду бросались в глаза памятники разрухе. Над Варшавой мрачной тенью нависал чудовищный сталинский Дворец культуры. А в Кракове застыл заброшенный еще в 1970-е годы остов здания «Шкелетор».

Я оказался там во время рублёвого кризиса 1998 года, который потряс постсоветское пространство, а спустя два года наблюдал, как мировой кризис доткомов обрушил некогда непобедимые корпорации вроде Enron и Worldcom. Во время Оранжевой революции в Украине я собственными глазами видел, как общество может перевернуться с ног на голову — и выйти из этого обновлённым, более светлым и многообещающим.

Но с тем, что происходит сейчас, не сравнится ничто.

