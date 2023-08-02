Странная трансформация США. Что стоит на кону 2 августа, 21:03 NV Премиум

Многие считают, что Америка переживает экзистенциальный кризис

Впервые напечатано на americanpurpose.com. Колонка опубликована с разрешения редакции

В последнее время Соединенные Штаты и Китай борются за влияние в южной части Тихого океана. В прошлом году Китай подписал пакт о безопасности с Соломоновыми островами, что привело к опасениям, что у Пекина появится там своя военная база. Чтобы противостоять этому, президент США Джо Байден должен был посетить Порт-Морсби после саммита G7 в Хиросиме и подписать там собственное соглашение об обороне, которое дало бы Соединенным Штатам доступ к военным объектам в этой стране. Однако поездка так и не состоялась, поскольку Байдену пришлось срочно возвращаться в Вашингтон, чтобы провести переговоры с лидером республиканского большинства в Палате представителей Кевином Маккарти о повышении потолка долга и предотвращении дефолта США в связи с их огромным долгом. И что?

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