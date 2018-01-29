Если завтра исчезнут чиновники

Только представьте, как изменится Украина, наша текущая жизнь и взаимодействие с государством, когда в нем не будет чиновника. Или почти не будет.

Каждый гражданин, получив уникальный электронный ключ (личную цифровую подпись), имеет доступ в любую государственную институцию или реестр из своего Электронного кабинета Гражданина со своего компьютера.

Зайдя в свой кабинет, Гражданин получает доступ к:

- Всем публичным государственным реестрам

- Всем государственным Институциям и справочной информации

- Законам и действующим нормативным документам

- Своей финансовой информации (доходы, уплаченные налоги, штрафы)

- Всей информации о своих действующих документах (свидетельствах, правах, паспортах)

- Своим перемещениям через границу и ранним обращениям к госинституциям и так далее.

Через свой кабинет Гражданин может:

- Направлять запросы и получать оперативно ответы из любой государственной институции (не за 30 дней, а за 2 часа)

- Видеть актуальную информацию по своим доходам и уплаченным налогам, активам, недвижимом и движимом имуществе

- Регистрировать компании, получать лицензии, разрешения

- Автоматически формировать и подавать налоговую декларацию и получать возврат налогового кредита

- Управлять своими банковскими счетами, если зарегистрируете их в своём кабинете

- Гражданин так же может информировать о правонарушениях, выявленных им, участвуя в проекте коллективной безопасности граждан

Но главное, Гражданин становится участником процесса прямой демократии.

Электронный кабинет Гражданина – это в том числе инструмент участия в референдумах, парламентских, президентских, местных выборах, не отходя от своего компьютера. Представьте, как изменится явка и вовлеченность, снизятся манипуляции, подлоги, «гречкодавство».

Уволенные чиновники превратятся из паразитов экономической системы в активных агентов

Только представьте, на сколько сократятся расходы государства на финансирование ненужных государственных институций и людей, чьи функции с легкостью заменят алгоритмы и нейронные сети.

Уволенные чиновники превратятся из паразитов экономической системы (ведь они только потребляли, ничего не создавая) в активных агентов, создавая ВВП на новых рабочих местах, которые стремительно будут появляться вследствие развития экономики.

Простые, понятные, предсказуемые и быстрые процедуры выведут Украину в топ стран по легкости ведения бизнеса, что привлечёт международный бизнес и крупные инвестиции.

Резкое снижение расходов на госаппарат позволит перераспределить государственные ресурсы на инвестиции и развитие экономики или на снижение налогов, и, как следствие, – повышение благосостояния граждан.

Министерства никуда не уйдут, но значительно расформируют свою деятельность, концентрируя ее на интересах граждан и страны, и на ключевом своем функционале, убрав наросты лишних функций, оставшихся с Советского Союза.

В общем, любой проект начинается с идеи и ее обсуждения.

Если Вам нравится такая Украина, где первична не государственная машина, а человек, проникайтесь идеей и неистово распространяйте ее.

Текст опубликован с разрешения автора

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