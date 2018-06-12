Анатолий Амелин

12 июня 2018, вторник
Потеснит ли Украина Россию в Европе?

А вы знаете, что Украина может не только себя обеспечить газом, но и занять 10%-20% европейского рынка газа, хорошо потеснив Россию и зарабатывая ежегодно +$15-$20 млрд?

08 мая, 14:29
2
Выборы-2019. Пока я очень пессимистичен

Наиболее активные избиратели выбирают не будущее, а оплаченное настоящее. Судите сами

25 апреля, 14:37
6
Куда мы стремимся?

Семь шагов для роста украинской экономики

31 марта, 00:07
0
Если завтра исчезнут чиновники

Простые и быстрые процедуры выведут Украину в топ стран по легкости ведения бизнеса

29 января, 16:43
1
Как удвоить ВВП за пять лет

До 2022 года Украина может получить около $ 205 млрд годового валового внутреннего продукта

05 января, 20:13
7
"Праздник" приближается

Я не социальный инженер, но события последних дней говорят о скорой смене власти. Кардинальной смене

07 декабря 2017, 15:27
13
2019-й. Последний Рубикон

2019 год – год выбора будущего. Но пока мы движемся в прошлое. И это наша ответственность, ведь это мы избрали тех, кто выбрал этот путь

06 декабря 2017, 04:03
9
Хаос и голодные бунты. Как технологии изменят мир

Вы уже знаете, когда потеряете свою работу, как будете жить и чем заниматься?

24 октября 2017, 13:21
4
Подключиться к будущему

Энергетическая безопасность – это фундамент, на котором строится будущее украинской экономики и от которого будет зависеть уровень и качество жизни украинцев уже через 3‑5‑10 лет

02 сентября 2017, 14:37
0

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Как будет меняться зарплата при росте долларового ВВП?

Что для вас значит рост экономики? О чем нам говорит замедление экономики и уменьшение темпов роста ВВП?

15 августа 2017, 18:24
0
Иностранцы – на выход?

Похоже, эксперимент с внедрением «высококвалифицированных европейских менеджеров» в украинские госкомпании потерпел фиаско и близится к завершению

09 сентября 2016, 16:21
2
Провал продажи ОПЗ – не приговор

Надеюсь, до конца года из неудачи с ОПЗ будут сделаны правильные выводы, и мы увидим успешный кейс, как символ нового этапа отношений государства и инвесторов

21 июля 2016, 16:32
0
Как выживает Донецк

Люди хотят мира. Причем, к сожалению, готовы принять любой его формат

24 мая 2016, 17:21
10
Экономический шанс для Порошенко

Что конкретно может сделать президент

26 апреля 2016, 19:55
0
Выход из тени. Как решить вопрос повышения зарплат украинцам

Чрезмерная налоговая нагрузка вынуждает работодателей платить зарплату «в конвертах» и загоняет экономику «в тень»

04 сентября 2015, 14:23
2
Какой диктатор нужен Украине

Опыт многих успешных стран показывает, что роль лидера в проведении реформ и в построении новых сильных экономик была ключевой

27 июля 2015, 15:34
6
Прокуроры, старые схемы. Только факты

Коррупция, распил и махинации продолжаются, и виноваты в этом мы сами

15 июля 2015, 11:26
9
План Путина или план Порошенко?

Что изменится, если будет принята новой редакции Конституции

25 июня 2015, 11:35
0
Важнейшая из реформ. Каким должен быть первый шаг

Мы сколь угодно можем бороться с коррупцией, но пока она не исчезнет из судебной системы, она не исчезнет из других сфер

12 июня 2015, 11:02
5
Потенциал Украины: впечатляющие цифры

Без внешних инвестиций, технологий и экспертизы Украине не совершить рывка в будущее

29 мая 2015, 15:58
8
Судьба Донбасса решится до конца мая

России важно сохранить ДНР и ЛНР, как раковую опухоль в теле Украины, и она готова за это платить большие деньги

12 мая 2015, 13:59
17
Почему Киев делает все, чтобы оттолкнуть Донбасс

Призывы к жесткости и блокаде оккупированных территорий играют на руку РФ, которая все глубже укореняется в регионе и отталкивает от нас наших близких

10 марта 2015, 17:18
27
Как усмирить "боевого депутата"

Что Вы испытываете, когда наблюдаете очередную драку депутатов в парламенте? Интерес, азарт, отвращение?

04 марта 2015, 08:58
3
Зачем Порошенко отмена депутатской неприкосновенности

Принятие такого закона приведет к сильному перекосу влияния в пользу президента, дав ему новые инструменты давления на депутатов

16 января 2015, 14:10
10
Как решают "вопрос Коломойского" в других странах

Нужно ли Украине снижение кворума для собраний акционеров

14 января 2015, 20:31
0
Как излечить страну от раковой опухоли

Государственная система, о борьбе с которой говорят все реформаторы и народ Украины, сильна как никогда

27 декабря 2014, 15:43
3
Какой я увидел Украину в 2025 году

Мы часто спорим о том, как Украине перестать быть объектом глобальной политики и стать субъектом, но мне кажется, чтобы стать субъектом для начала нужно иметь свои внешние цели и план их достижения

26 октября 2014, 11:56
49
Путину нужно помешать паразитировать на Украине

Украина наконец-то поняла, что пора спрыгивать с газовой иглы РФ, но для этого нужно не только экономить, но и развивать собственную газодобычу

10 сентября 2014, 16:13
0
Фатальный мир: что ждет Украину

Для Украины единственный шанс выжить и стать успешной страной - воевать за свою свободу. Все ресурсы страны должны быть брошены на войну, подготовку техники, обучение людей

01 сентября 2014, 13:32
2
Россия задолжала Украине $240 млрд

Украинская сторона не признала заявленную Кремлем сумму активов СССР полной и исчерпывающей, поскольку российская сторона так и не предоставила полного списка объектов собственности бывшего СССР за рубежом

27 августа 2014, 10:46
1
Украина платит дважды

На Кабмине лежит колоссальная ответственность. Решения принимаются на миллиарды, от их качества зависят судьбы миллионов украинцев. Но за свою работу профессионалы получают только десятую, двадцатую часть от рыночной зарплаты

26 августа 2014, 11:03
0
Как бездарей и воров на госслужбе поменять на ценные кадры

Основная функция госслужащих - служение государству, а значит, и гражданам - конечным бенефициарам государства. Получаем ли мы как граждане качественный государственный сервис? Ответ очевиден: нет

23 августа 2014, 15:03
0

Анатолий Амелин

Сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

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