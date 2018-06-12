Анатолий Амелин

А вы знаете, что Украина может не только себя обеспечить газом, но и занять 10%-20% европейского рынка газа, хорошо потеснив Россию и зарабатывая ежегодно +$15-$20 млрд?
А вы знаете, что Украина может не только себя обеспечить газом, но и занять 10%-20% европейского рынка газа, хорошо потеснив Россию и зарабатывая ежегодно +$15-$20 млрд?
Наиболее активные избиратели выбирают не будущее, а оплаченное настоящее. Судите сами
Простые и быстрые процедуры выведут Украину в топ стран по легкости ведения бизнеса
До 2022 года Украина может получить около $ 205 млрд годового валового внутреннего продукта
Я не социальный инженер, но события последних дней говорят о скорой смене власти. Кардинальной смене
2019 год – год выбора будущего. Но пока мы движемся в прошлое. И это наша ответственность, ведь это мы избрали тех, кто выбрал этот путь
Вы уже знаете, когда потеряете свою работу, как будете жить и чем заниматься?
Энергетическая безопасность – это фундамент, на котором строится будущее украинской экономики и от которого будет зависеть уровень и качество жизни украинцев уже через 3‑5‑10 лет
Что для вас значит рост экономики? О чем нам говорит замедление экономики и уменьшение темпов роста ВВП?
Похоже, эксперимент с внедрением «высококвалифицированных европейских менеджеров» в украинские госкомпании потерпел фиаско и близится к завершению
Надеюсь, до конца года из неудачи с ОПЗ будут сделаны правильные выводы, и мы увидим успешный кейс, как символ нового этапа отношений государства и инвесторов
Люди хотят мира. Причем, к сожалению, готовы принять любой его формат
Чрезмерная налоговая нагрузка вынуждает работодателей платить зарплату «в конвертах» и загоняет экономику «в тень»
Опыт многих успешных стран показывает, что роль лидера в проведении реформ и в построении новых сильных экономик была ключевой
Коррупция, распил и махинации продолжаются, и виноваты в этом мы сами
Что изменится, если будет принята новой редакции Конституции
Мы сколь угодно можем бороться с коррупцией, но пока она не исчезнет из судебной системы, она не исчезнет из других сфер
Без внешних инвестиций, технологий и экспертизы Украине не совершить рывка в будущее
России важно сохранить ДНР и ЛНР, как раковую опухоль в теле Украины, и она готова за это платить большие деньги
Призывы к жесткости и блокаде оккупированных территорий играют на руку РФ, которая все глубже укореняется в регионе и отталкивает от нас наших близких
Что Вы испытываете, когда наблюдаете очередную драку депутатов в парламенте? Интерес, азарт, отвращение?
Принятие такого закона приведет к сильному перекосу влияния в пользу президента, дав ему новые инструменты давления на депутатов
Нужно ли Украине снижение кворума для собраний акционеров
Государственная система, о борьбе с которой говорят все реформаторы и народ Украины, сильна как никогда
Мы часто спорим о том, как Украине перестать быть объектом глобальной политики и стать субъектом, но мне кажется, чтобы стать субъектом для начала нужно иметь свои внешние цели и план их достижения
Украина наконец-то поняла, что пора спрыгивать с газовой иглы РФ, но для этого нужно не только экономить, но и развивать собственную газодобычу
Для Украины единственный шанс выжить и стать успешной страной - воевать за свою свободу. Все ресурсы страны должны быть брошены на войну, подготовку техники, обучение людей
Украинская сторона не признала заявленную Кремлем сумму активов СССР полной и исчерпывающей, поскольку российская сторона так и не предоставила полного списка объектов собственности бывшего СССР за рубежом
На Кабмине лежит колоссальная ответственность. Решения принимаются на миллиарды, от их качества зависят судьбы миллионов украинцев. Но за свою работу профессионалы получают только десятую, двадцатую часть от рыночной зарплаты
Основная функция госслужащих - служение государству, а значит, и гражданам - конечным бенефициарам государства. Получаем ли мы как граждане качественный государственный сервис? Ответ очевиден: нет
Логика, с которой президент РФ оценивает события в Украине, очень больная и практически безумная. Но на всякий случай, нам лучше знать и понимать, что творится в его голове
Американская демократия в опасности. Ей угрожает человек, сидящий в Овальном кабинете, а законодатели обеспечивают ему бесплатный вход
Президент России пригрозил "уничтожением украинской государственности" в случае возобновления войны на Донбассе во время ЧМ-2018
Сделан ряд заявлений в совершенно новой тональности
Нужны не выжидание, а государственная позиция, адекватный ответ и кризисное реагирование. А то доиграемся, как в Крыму
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
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