Поколение X, Y, Z выбирают Rolex 11 апреля, 09:53 NV Премиум

В чем причина?

Недавно на аукционе подразделения Christie's в Гонконге часы под названием Sky Moon Tourbillon, произведенные знаменитой швейцарской фирмой Patek Philippe, были проданы за рекордные $5.8 млн неизвестному покупателю. Именно эти часы являются воплощением всего лучшего, что создали швейцарские часовщики за сотни лет. Это просто совершенное произведение часового искусства, место которому в музее, и неудивительно, что кто-то заплатил за него целое состояние. Но интересно, что и менее известные серийные изделия швейцарских мастеров, бывшие в использовании Rolex, Audemars Piguet, Breguet и другие, которые в Украине еще совсем недавно являлись яркими символами успеха, по-прежнему пользуются немалым спросом. Казалось бы, iWatch или Garmin своей многофункциональностью, спортивным видом и яркими ремешками должны просто уничтожить рынок классических дорогих механических часов. Но нет! По оценке BCG, одной из крупнейших и самых известных консалтинговых компаний в мире, рынок дорогих часов, которые были в употреблении, в течение следующих лет будет расти в среднем на 10%.

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И, кстати, по данным BСG, на том часовом аукционе в Гонконге, собравшем рекордную сумму денег, первую скрипку играли не какие-то старики, которым хотелось перед смертью потратить миллионы на статусные символы своей молодости, а «миллениалы», те, кому сегодня только 27–42 года, дети эпохи современных технологий и прогресса, их было почти половина всех покупателей. Более того, в ходе опроса, проводимого консультантами, 54% поколения «Z» и молодых «миллениалов» признались, что охотно инвестируют в часы, потому что это выгодно и просто, а 50% опрошенных в течение следующих двух лет планируют увеличить объем подобных инвестиций.

В чем причина?