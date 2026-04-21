Вспомнилось, как в конце 90-х, когда я был партнером в международной инвестиционной компании, мы с коллегами живо обсуждали наступление эры интернета, те возможности, которые дарила новая технология, и, конечно, безумный биржевой ажиотаж вокруг компаний с суффиксом «.com» и заоблачные цены на их акции.

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Наша компания тоже не стояла в стороне от процессов — синдром FOMO (страх упустить возможность) это не современная выдумка — и инвестировала немалые деньги в направление интернет-торговли ценными бумагами, создав в одной из европейских столиц совершенно новое подразделение с заветными буквами «.com» в конце традиционного названия. Мы оказались на острие супер технологии, которая должна была изменить жизнь человечества, а нас сделать богатыми людьми.

Истории свойственно рифмоваться — известная фраза — и, как правило, со временем меняется лишь форма, а не суть. На смену эре интернета пришел искусственный интеллект, «.com» заменили на аббревиатуру AІ, но человеческая природа не стала от этого другой — главным катализатором для рынков по-прежнему остаются не объективные достижения, а тот же самый FOMO. Из страха упустить эпохальную возможность одни инвестируют сотни миллиардов в построение ИИ-инфраструктуры, не имея понятия о том, чего можно ожидать от технологии через год-полтора.