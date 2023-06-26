Путин, Пригожин и шимпанзе 26 июня, 17:31

Думаю, большинству известно, что политическая и социальная жизнь людей очень похожа на жизнь шимпанзе

В колониях шимпанзе есть свой альфа-самец, который следит за порядком, налаживает отношения с подчиненными, развивает коалиции и т. п. Альфой не обязательно является самый сильный. Часто эту позицию занимает тот, кто лучше всего выстраивает отношения с подчиненными и формирует сильные коалиции, умело дергая за необходимые ниточки.

Видео дня

В то же время, позиция альфы слишком соблазнительна, поэтому молодые самцы периодически пытаются завладеть ею, сбросив «с трона» предыдущего обладателя титула. Они также ведут для этого политические игры, выстраивая необходимые контакты с другими членами колонии, и иногда добиваются своего, отправляя старого альфу «на пенсию». Одним словом, наша социальная жизнь в общих чертах мало чем отличаются от жизни этих милых животных.

Тем не менее, есть одна черта, которая отличает развитые демократии от колоний шимпанзе. Люди в этих странах научились конкурировать за властные позиции, не прибегая к физическому насилию. Если у приматов, как и во многих не очень развитых человеческих сообществах, это нормальная практика, то в развитых странах альфы теряют власть не путем насилия, а через процедуру демократических выборов. На самом деле, борьбу за власть без использования физического насилия можно считать одним из самых больших достижений цивилизованных обществ.

Страна, в которой физическое насилие является частью политики, видимо не может жить по-другому

Россия не может похвастаться тем, что доросла до уровня ненасильственной конкуренции за властные позиции. Альфа-самец, который руководил этой колонией в течение последних нескольких десятилетий, периодически прибегал к физическому насилию и даже ликвидации своих конкурентов. Аналогичным образом насилие было частью его внешней политики, последствия чего мы, украинцы, почувствовали, как никто другой.



Другими словами, Россия не смогла развить культуру ненасильственной борьбы за власть и решения политических противоречий. Поэтому нет ничего удивительного, что относительно молодой самец, который почувствовал собственную силу, решил использовать ее для получения власти. Для России это естественное положение дел и если даже эта попытка окажется неудачной, то найдутся другие смельчаки, которые захотят пойти тем же путем.

У шимпанзе такие конфликты заканчиваются по-разному. Бывшие альфы могут продолжать нормально жить в колонии, даже после потери своего статуса. Некоторые из них даже становятся «серыми кардиналами» и проталкивают на высшую «должность» своих кандидатов. К сожалению, иногда бывает и по-другому, когда им приходится покинуть сообщество и стать изгнанниками. Бывают и совсем печальные финалы, когда в результате мятежа бывшие альфы не только лишаются своего статуса, но и теряют жизнь и даже становятся завтраком для победителей.

Не знаю, как все закончится в той колонии, которая живет за нашими северо-восточными границами, но процессы, которые там происходят, вполне закономерны. Страна, в которой физическое насилие является частью политики, видимо не может жить по-другому. Несмотря на все, надеюсь, что все же до каннибализма дело там не дойдет. Даже для такой страны как РФ такой финал был бы слишком нецивилизованным.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV