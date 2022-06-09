Враг это ощутит. Какое оружие получила Украина и как все происходит 9 июня, 14:51 Цей матеріал також доступний українською

Есть четкий план поставок артиллерии до конца июля

Рад сообщить, что к выполнению боевых задач на фронте готовы польские САУ Краб. После орудий М777 и FH70, САУ Ceasar и М109А3 это 5-й вид артиллерии 155-мм калибра, который нам удалось привлечь.

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С момента полномасштабного российского вторжения изменилось очень многое. Благодаря нашим защитникам и защитницам, защищающим государство в составе сил обороны и безопасности Украины, у нас есть возможность оглянуться назад, дать оценку произошедшему за это время и попытаться посмотреть в будущее.

Несколько слов о том, на чем сконцентрировалось Министерство обороны.

После 24 февраля безоговорочным приоритетом стало обеспечение армии оружием и боеприпасами, военной и специальной техникой.

Пришлось очень быстро учиться, ведь Минобороны не приспособлено к масштабному импорту оружия, не было соответствующих компетенций. Более того, у государства в целом не было таких компетенций в достаточной степени. Ведь до этого упор делался на экспорт отечественного оружия.

Мы оперативно наладили работу по трем направлениям:

— Системное взаимодействие с партнерами для получения материально-технической помощи.

— Закупка вооружения и техники у украинских производителей.

— Импорт через прямые контракты Минобороны и механизмы спецэкспортеров.

Ключевым стратегическим решением прошлого периода стало изменение философии — мы запустили перевод ВСУ на тяжелое вооружение, используемое государствами-членами НАТО. В первую очередь это касается артиллерии, играющей определяющую роль.

Мы ясно осознавали уже в начале марта, что во время интенсивной войны с Россией наши ресурсы истощаются и в существующих запасах несопоставимы с противником. Опираться исключительно на советское оружие — это был бы заранее проигрышный путь.

Поэтому, обращаясь за помощью к партнерам, мы инициировали поставки артиллерии 155-мм калибра и других тяжелых вооружений.

Приведу всего несколько примеров, которые уже публично объявлены партнерами.

По состоянию на сегодняшний день Министерством обороны обеспечены поставки в Вооруженные силы Украины более 150 артиллерийских платформ 155-мм калибра. Запасы снарядов этого калибра уже на 10% превосходят запасы снарядов крупных калибров советского типа, которые были по состоянию на 24 февраля 2022 года. При этом эффективность этих снарядов выше советских образцов, поэтому меньший расход.

Меняются обстоятельства на поле боя — увеличивается потребность

Одновременно в Вооруженные силы Украины было поставлено более полусотни орудий других крупных калибров. А также снарядов к ним, составляющим более 75% объема, который был в начале полномасштабного российского вторжения.

Десятки единиц РСЗО советского образца и десятки тысяч снарядов, сотни минометов и сотни тысяч выстрелов к ним укрепили нашу оборону за этот период.

По поставке в ВСУ танков и другой бронетехники советского образца, которая суммарно уже исчисляется сотнями, Минобороны Украины конкурирует по лидерству с российской армией.

Следует особо отметить самоотверженную и профессиональную работу специалистов ГК Укроборонпром, которые восстановили или поставили на службу нашим воинам сотни единиц военной и специальной техники, в том числе — трофейной.

От партнеров мы получили около 250 бронемашин западных образцов (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound и т. д. ) и продолжаем эту работу.

Я уже могу не вспоминать ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom и т. д. ), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan и др.) и гранатометы (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH/MATADOR и др.) — их тысячи, это общеизвестно.

Это далеко не полный перечень, о некоторых других системах современных вооружений еще рано говорить, мы расскажем позже. Но их действие почувствует на себе враг уже сейчас.

Кроме этого Минобороны через разные механизмы передало сотни беспилотников, в том числе — несколько десятков ударных. Мы ожидаем в ближайших пакетах помощи серьезные БПЛА.

Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими Нептунами уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии, чтобы не повторить судьбу флагмана ЧФ РФ — крейсера Москва…

На примере получения оружия очень наглядно видно, что это командная работа, которую возглавляет президент Украины Владимир Зеленский. В нее активно вовлечены Кабинет Министров во главе с премьер-министром Денисом Шмигалем и Офис президента под руководством Андрея Ермака.

Оборона, в целом, — это общее дело. У каждого в нем своя роль. Кто-то борется за принятие политических решений, кто-то обеспечивает решение множества юридических, финансовых, логистических вопросов. Кто-то оружие ремонтирует. Главные действующие лица — наши воины — ее применяют.

Отмечу, что запрос на оружие формирует Генеральный штаб ВСУ. После чего с ним работают команды Минобороны, атташе по обороне и дипломаты Дмитрия Кулебы. Этот запрос меняется в зависимости от потребностей и боевых действий.

Полученное вооружение и техника централизованно передаются Министерством обороны на склады ВСУ. Распределение осуществляется командованием ВСУ, поскольку оно видит общую картину, формирует замысел операций и определяет приоритеты. Напомню, что для получения соответствующего вооружения командиры должны обращаться в Командование Сил логистики.

Хочу подчеркнуть, что, например, по артиллерии 155-мм калибра Минобороны уже выполнило первоначальный запрос от Вооруженных сил на 90%. На 100% эта первоначальная потребность будет закрыта в течение 1−2 недель. Но меняются обстоятельства на поле боя — увеличивается потребность. Генштаб реагирует на изменение оперативной обстановки — Минобороны меняет задачи своей команде в соответствии с запросами ГШ. Уже есть четкий план поставок артиллерии до конца июля.

На днях объявлена важная новость — американские и британские партнеры решили предоставить Украине РСЗО. Отмечу, что наши воины уже некоторое время учатся ими управлять.

Я провел много дискуссий с иностранными коллегами, чтобы запустить предварительную подготовку команд для разных типов оружия, по которым еще нет политических решений. Учеба по некоторым позициям началась еще в марте. Сейчас подготовку проходят или начнут в ближайшее время более 1,5 тысяч наших военных.

Сознательно не останавливаюсь на количестве радаров, медицинских автомобилей, авиабомб и т. д. Так же в ближайшее время отдельно и подробно расскажу о вещном, денежном довольствии и средствах индивидуальной бронезащиты, а также системе управления.

Важная суть: мы уже получили от партнеров, приобрели на рынке, изготовили и передали Вооруженным силам значительное количество оружия. Его хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе. Но не от России.

Русский Молох имеет в запасе еще много средств для пожирания человеческих жизней для удовлетворения своего имперского эго. Поэтому мы подчеркиваем — Украине очень нужно тяжелое вооружение, и очень быстро. Мы доказали, что у нас нет страха перед кремлем, в отличие от многих других. Но мы как страна не можем себе позволить истекать кровью, теряя наших лучших сыновей и дочерей.

Поэтому наши следующие цели:

— Получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним.

— Обеспечить полное замещение некоторых существующих калибров советского образца (пушки изношены, снаряды не производятся или их очень мало) на платформы, распространенные в странах НАТО и снабженные боеприпасами.

— Договориться с партнерами о переходе к снабжению не в виде отдельных платформ, а в виде целостных подразделений, которые сразу готовы к выполнению боевых задач (organic unit). Это значительно повысит эффективность в поле боя.

— Привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление. Следует учитывать, что советская техника преимущественно устарела и требует приведения в боевое состояние. А от партнеров мы пока получаем достаточно легкую броню, не всегда с оружием.

— Получить боевые самолеты и средства ПВО/ПРО для защиты нашего неба.

Подводя итоги.

Я не могу сказать, что доволен темпами и количеством снабжения оружием. Категорически нет. Но в то же время я безгранично благодарен странам, которые нас поддерживают. В частности, США, Великобритании, Польши, нашим Балтийским друзьям. Всем другим государствам, помогающим сдерживать российское зло. Следует отметить роль украинского общества, волонтеров, которые за счет скорости и гибкости успешно закрывали и закрывают целый ряд важных потребностей. Это касается и БПЛА, и средств связи и некоторых других компонентов, по которым государство работает еще не в полной мере. Хочу сказать, что мы видим не только достижения, но и ошибки. Мы получаем все сигналы, и критику тоже. Мы знаем свои недостатки и упорно работаем, чтобы их исправить.

Главным достижением я считаю сохранение синергии всего военно-политического руководства. Это наше преимущество как страны, и мы не дадим его расшатать тем, кто уже работает с прицелом на рейтинги и политические перспективы. Как я уже отметил, все работающие на оборону ради победы Украины — единая команда. И наша общая цель — победить Россию, как бы сложно это ни было.

Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем каждый день до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными. Кремль продолжает давить массой, буксует, подвергается мощному сопротивлению, несет огромные потери. Но пока что имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта. Важно сохранять концентрацию. Тогда Украина победит!

Текст опубликован с разрешения автора

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