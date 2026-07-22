Что ждет Сырского после увольнения

Я вам сейчас расскажу, что будет с оборонной архитектурой и вот этим всем

Когда врио министра обороны Украины генерал Евгений Хмара будет встречаться с иностранными коллегами, те будут просить сфотографироваться с ним.

Фото с генералом Хмарой будет добавлять средней европейской стране +5 к обороне и +15 к атаке. Некоторым странам эти фото удвоят оборонный потенциал, их внесут в качестве вклада в оборонную инфраструктуру НАТО.

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Надо поблагодарить генерала Михаила Драпатого за все сделанное ранее. До окончательной расстановки командиров на оперативном уровне и проверки их в новых ролях будет несколько тревожно.

Также хочется пожелать Драпатому стабильной поддержки. Ибо главком — это такой жанр, когда сегодня тебя боготворят и все любят, завтра тебя любят не все, а послезавтра ты уже во всем виноват и никакие заслуги не имеют значения. А должны иметь.

А послезавтра ты уже во всем виноват

На месте генсека НАТО Марка Рютте я бы уже звонил генералу Александру Сырскому или даже ехал в аэропорт, чтобы завтра домчаться поездом и на месте уговаривать его индивидуально вступить в Альянс.

Можно не успеть, потому что за Сырским уже может гнаться еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс или министр обороны Германии Борис Писториус, как самый вменяемый и которому за всех тащить.

Если отбросить эмоции, то факты таковы.

На планете Земля считанные генералы имеют сопоставимый по масштабу практический опыт войны. Со всеми ее ужасами. Суммарно их десятка полтора. Несколько американских, несколько российских и Сырский.

Ни у турков, ни у израильтян такого нет. У европейских военачальников (включительно с британскими) — даже близко.

Более того. У Залужного и Сырского (даже в большей степени) есть уникальный опыт ведения полномасштабной войны против кратно превосходящего противника в условиях:

1) массового перехода на вооружения западного образца;

2) революционной технологической трансформации на поле боя.

Такого сочетания в принципе больше ни у кого нет, кроме как у наших главкомов.

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Россияне воюют в условиях численно-ресурсного превосходства и преимущественно своим оружием.

У нас же — дичайшая для военных степень неопределенности и новизны. Что формирует уникальные свойства и военной организации, и общества.

Военных должностей в Украине для Сырского по рангу больше нет, к военно-политическим, насколько можно судить, он не стремится.

Главой военного комитета НАТО его назначить не могут, и там все-таки флот. А вот найти сопоставимую роль для приведения в тонус европейских армий Альянса — самое оно.

Негатив последнего времени не должен перечеркивать сделанное для Харькова весной (о чем забывают) и осенью 2022 года.

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Текст опубликован с разрешения автора