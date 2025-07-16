Прощание с Акуниным

В феврале 2024 года российского писателя грузинского происхождения Григория Чхартишвили, известного под псевдонимом Борис Акунин, в России объявили террористом и заочно арестовали. Заочно, потому что с 2014 года Акунин не живет в России — эмигрировал из-за несогласия с политикой Путина в отношении Украины. Кстати, когда в 2008 году Путин приказал напасть на Грузию, историческую родину Акунина, публичного несогласия этнический грузин почему-то не выразил, но это такое. На днях заочный арест и заочное же следствие приблизились к финалу. Российская прокуратура передала дело в Западный окружной военный суд и просит заочно приговорить Акунина к 18 годам лишения свободы за оправдание терроризма.

Реклама

Казалось бы, этого достаточно, чтобы украинцы записали данного российского писателя в друзья и/или публичных адвокатов Украины. Тем более, что Борис Акунин был в Украине едва ли не самым популярным российским автором. Читать — цитирую буквально! — всего Акунина в среде прежде всего публичных украинцев долгое время было модой. С появлением соцсетей, здесь речь о Facebook, его жители, которых называли лидерами мнений, наперебой хвастались, кто что из нового Акунина прочитал раньше коллег. Не все книги оценивались одинаково, какая-то нравилась больше, какая-то получала вердикт «Акунин исписался». Но все равно выхода каждой следующей прогрессивная украинская среда ждала с нетерпением.

Лучше искать не столько потерянную, сколько украденную у нас Украину

Отдельного внимания стоит тот факт, что Борис Акунин представлял не слишком популярный в упомянутой среде сегмент — чтиво, массовую литературу, детектив. Причем массовой эта литература была не номинально, потому что первый тираж, скажем, Нефритовых четок заявлен в 500 000 копий. Полмиллиона на старте. Если кто и может похвастаться подобным, то разве Стивен Кинг. Пикантность ситуации в том, что в Украине лидеры мнений читали и до сих пор читают Кинга меньше. Зато Акунина, повторюсь, всего. Причин тому несколько.

Во-первых, автор — полиглот. Он в советское время имел прямой доступ к европейской, американской и японской — он японист, — литературе в оригинале. Акунин легко читал то, что подавляющее большинство советских книголюбов никогда бы при жизни не прочитало. И жанровой литературы не сторонился, понимая ее важность. Задумав свой первый цикл о приключениях сыщика Эраста Фандорина, автор просто адаптировал каждый сюжет под иностранный оригинал. Чего, кстати, не скрывал и не стеснялся. Поэтому на выходе свой детектив наконец получила интеллигенция. Сначала российская, а вскоре — украинская. Благодаря русскому языку, который у нас — ну так сложилось! — можно знать, не изучая, она получила так называемый интеллигентный детектив. Альтернативу брутальным, плохо написанным и щедро приправленным матом и грубым сексом историям о бандитском Петербурге, бешеных, слепых, ментов и прочих пираний с кулаками. Ну и плюс Акунин умеет рассказывать, что уж скрывать.

Во-вторых, и это не менее важно, русские и украинцы в лице Акунина получили давно желанное — правильную Россию. Вскоре после распада СССР режиссер Станислав Говорухин, двадцать лет проработавший на Одесской студии, а в последние годы жизни прямо поддерживавший Путина, снял документальный фильм Россия, которую мы потеряли. Лента вышла в 1992 году. А уже в 2000-м эту потерянную Россию нашел Борис Акунин, воссоздав ее в девяти первых романах «фандоринианы». Чего скрывать, немало вполне вменяемых, критически мыслящих украинцев, искренне поддержавших Революцию Достоинства, все же хотели видеть Россию именно такой, а россиян — такими, которые вышли и до сих пор выходят из-под акунинского пера. Поэтому есть огромный соблазн назвать заочно осужденного российским судом российского писателя хорошим россиянином без кавычек. У нас таких до сих пор почему-то упорно ищут.

Однако именно он, любимый автор образованных украинцев, которые не стесняются читать детективы, уверенно становится одним из маркеров враждебного нам и — надеюсь, — цивилизованным обществам русского мира. Например, совсем недавно часть итальянских культурных деятелей и политиков, включая вице-президента Европейского парламента Пину Пичиерно, считает неприемлемым приглашение на фестиваль Un’Estate da RE, что в городе Казерта, итальянский регион Кампания, российского дирижера Валерия Гергиева. Причина — поддержка агрессивной политики Путина. Скажете: аналогия неуместна. Где Акунин — а где Гергиев. Тот против войны, этот — не против. Тот не согласен с Путиным, а тот — наоборот. Однако Акунин продвигает исконно российские пропагандистские идеи средствами массовой литературы даже успешнее, чем Гергиев — в возглавляемых им Мариинском и Большом театрах.

В начале июля по просторам Facebook гуляло многократно перераспространенное сообщение Бориса Акунина. В нем писатель, будто только что проснувшийся от летаргического сна, искренне просит кого-то из подписчиков, кто сейчас в Одессе, посмотреть, под каким градусом идет откос Приморского бульвара. Он пишет новый роман, действие которого происходит в Одессе, а там Акунин не был никогда. Есть один нюанс: незадолго до этого сообщения-просьбы россияне уничтожили декорации на Одесской студии, в которых уже сняли историческую драму об Александре Довженко и планировали снимать авантюрный ретро-сериал по моему сценарию. Еще раньше в результате российского обстрела пострадала историческая застройка — знаменитый отель «Бристоль», кстати — на Приморском бульваре, который так интересует романиста.

Акунин хочет воссоздать в своем воображении и на страницах своего романа тот исторический центр Одессы, который системно разрушается российскими агрессорами уже четвертый год. Однако автора интеллигентных детективов, заочно арестованного и осужденного в России, которую он нашел в своих романах, эти факты не беспокоят. И вряд ли ошибусь с прогнозом: пишущий об Одессе Борис Акунин рассматривает украинский город как «русский город», глубоко и насильственным способом интегрированный в исконно российский контекст.

В свое время Андрей Курков дал Фандорину, герою акунинских романов, интересную характеристику: это молодой Путин, только цивилизованный. Услышал я это от него, без преувеличения, двадцать лет назад. Потом сам понял: трилогия Акунина о монашке Пелагии — это ненавязчивая популяризация русского православия прежде всего в просветительском контексте. Церковь наводит порядок, именно так. Впоследствии у Акунина появились положительные агенты НКВД. Мол, не придирайтесь к людям, они просто служат там. А потом он делает главным героем очередного цикла офицера царской военной разведки с характерной для царской России династической фамилией Романов. Интересно, Фандорин или Романов собирались возникнуть в Одессе по замыслу Акунина?

Вывод, как у Капитана Очевидность, да другого не будет. Борис Акунин, судя по заочным приговорам, враг действующей российской власти. Однако этот факт вовсе не означает, что автоматически он становится другом или хотя бы товарищем Украины. Прощаться с ним для какой-то части нас не менее болезненно, чем для других прощаться с Пушкиным, Чеховым, фильмами Рязанова, Гайдая или Говорухина. Но здоровый образ жизни, выведение из организма токсинов не всегда проходит безболезненно. Лучше искать не столько потерянную, сколько украденную у нас Украину, чем вместе с Борисом Акуниным снова и снова пытаться найти хорошую Россию.