Помогает ли Запад Украине после Каховской катастрофы? 12 июня, 16:35

Украинская психика не всегда держится хорошо во время войны

И речь не об акуле и Арестовиче, который не радуется и хочет, чтобы другие не радовались. Речь не об этом кейсе. С Арестовичем все ясно. С акулой тоже. И с реакцией украинцев и состоянием нашей психики тоже.

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Но есть другая тема, которую активно разгоняют и на которую активно ведутся украинцы. О том, что нас снова сливают, конечно. Очень популярным стал тезис, что ни одна страна не прислала спасателей после подрыва ГЭС. А вот украинцы ездили. И в Турцию приехали все. А в Херсонскую область — никто.

Ну и вывод, который потом активно будут использовать евроскептики, и тот же Арестович — нас всех предали. Запад нас сливает и т. д.

Кстати, это один из самых популярных тезисов российской пропаганды.

Это один из самых популярных тезисов российской пропаганды

Так вот, действительно ли никто не отправил своих спасателей. Да. Но почему? Потому что это же линия фронта! Это что, так трудно осознать? Трагедия произошла на линии фронта. И реально кто-то хочет, чтобы туда ехали волонтеры и спасатели из других стран? Вы реально удивляетесь, почему люди из других стран не едут под российские пули? Сравнивать ситуацию в Херсоне и, например, с землетрясением в Турции просто физически невозможно. Там произошло стихийное бедствие. И люди откликнулись. В Украине произошло военное преступление Путина. И снаряды Путина летают над затопленными зверушками и домами. Если вы не видите разницы, то мне вас жаль.

Это проявление и психологической усталости от войны. И дикой инфантильности.

Разговоры о том, что нам не помогают, идут на фоне рекордной бюджетной поддержки. Рекордной поддержки оружием. И даже на фоне заявлений Японии и других стран о предоставлении финансовой помощи для борьбы с последствием совершенного Путиным преступления. Но все равно люди жалуются. Люди отключают мозг. И обвиняют Запад вместо того, чтобы смотреть в сторону того, кто действительно виноват.

И да, на Западе есть разные голоса. И даже те голоса, которые распространяют теории заговора. И да, эти голоса раздаются громко и кричат первыми. Потому что для теории заговора не нужно много времени. А для анализа и основательных выводов нужно время. И если один популярный сторонник теории заговоров распространяет для своих слушателей теорию заговора о том, что здесь Украина взорвала плотину, то это не говорит о том, что Запад нас сливает. Это свидетельствует лишь о том, что тот чудак говорит то же, что хочет услышать его аудитория. Так же как и Арестович говорит об акуле и россиянине то, что хочет услышать его аудитория. Вот и все. И такие аудитории есть везде. Никто не будет делать выводов об украинцах, учитывая очередное видео Шария, правда же?

Поэтому нет, Запад нас не сливает. И да, Запад прекрасно осознает, кто совершил очередное военное преступление, и об этом заявили все официальные лица. И да, нам будут помогать деньгами для преодоления последствий и потом при восстановлении. И нет, никто вменяемый не будет посылать спасателей на линию фронта, где идет война.

Иногда надо унять эмоции. И мыслить рационально. Потому что психика страдает от войны. Даже если вы этого не осознаете.

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