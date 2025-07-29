Какие хорошие новости

Silent Crow и «Киберпартизаны BY» (утверждают, что это белорусы) полностью остановили работу Аэрофлота. Они сообщили, что в течение года находились внутри корпоративной сети, развивая доступ, углубляясь к самому ядру инфраструктуры — Tier0.

Что достигнуто по состоянию на данный момент:

1. Получен и выгружен полный массив баз данных и историй перелетов. Это означает, что известны персональные данные всех россиян, которые когда-либо летали Аэрофлотом.

2. Скомпрометированы все критические корпоративные системы, в том числе — CREW, Sabre, SharePoint, Exchange, КАСУД, Sirax, CRM, ERP, 1C, DLP и другие.

3. Получен контроль над персональными компьютерами сотрудников, в том числе и компами высшего руководства.

4. Скопированы данные с серверов прослушивания, в том числе аудиозаписи, телефонные разговоры и перехваченные другие коммуникации.

5. Полученные данные из систем наблюдения и контроля за персоналом.

6. Получен доступ к 122 гипервизорам, 43 инсталляциям виртуализации ZVIRT, около сотни iLO-интерфейсов для управления серверами, 4 кластерам Proxmox.

7. В результате таких действий было уничтожено 7 тысяч серверов — физических и виртуальных.

8. Объем полученной информации составляет 12TB баз данных, 8TB файлов с Windows Share, 2TB корпоративной почты.

9. Все перечисленные ресурсы имеют следующие статусы: недоступно или уничтожено.

10. Восстановление уничтоженной инфраструктуры составит десятки миллионов долларов.

Хакеры заявляют, что их операция — прямое послание:

— для ФСБ, НКЦКи, RT-Solar и для других так называемых «киберзащитников» — «вы не в состоянии защитить свою ключевую инфраструктуру»;

— для всех сотрудников репрессивного аппарата — «ваша цифровая безопасность плачевна, а вы все давно уже под наблюдением».

В ближайшее время начнется публикация части полученных данных.

Свое сообщение Silent Crow и Киберпартизаны BY закончили словами: Слава Украине! Жыве Беларусь!

Ну что ж, с неподдельным интересом наблюдаем дальше за болотами.

А там графоманка и пропагандистка Маргарита Симоньян очередную книжку написала, продавать ее начала. Называется «В начале было Слово, в конце будет Цифра». Россияне ей пишут, что «читать страшно, хочется сказки со счастливым концом». Симоньян им отвечает: «Моя книга и есть сказка со счастливым концом. Не переживайте!»

Видим, сказка со «счастливым» концом уже началась. Побольше таких «концов». На все российские головы.

Российское издание «Ведомости» цитирует директора департамента расследований T.Hunter Игоря Бедерова, который говорит, что «в среднем восстановление после масштабной кибератаки может занять от нескольких недель до 6 месяцев. Лишь 1−2 месяца уйдут на восстановление, а все остальное — на настройку защиты, аудит, пересмотр процессов возвращения доверия клиентов. А полная стабилизация может затянуться до 1 года, если инфраструктура разрушена, а резервные копии недосягаемы».

Хорошая операция. Наблюдаем дальше. АвиаГойда

