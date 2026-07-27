Не знал Польши, не знал России. Что общего между Мицкевичем и Гоголем

Польский национальный поэт-пророк Адам Мицкевич при жизни никогда не бывал ни в Варшаве, ни в Кракове, ни в Люблине, ни в Гданьске

Интересный факт.

Он вообще никогда не бывал на территории современной Польши. Ну, почти. Заехал лишь на полгода в Познанское княжество, находившееся под властью Пруссии. А пересечь границу в 1831−32 годах так и не успел, потому что было рискованно и страшно: бушевало Ноябрьское восстание, к которому он поначалу очень хотел присоединиться, но, поскольку к тому времени оно уже терпело поражение, ехать туда не было никакого смысла.

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Иное дело — Украина. Здесь он пробыл долго, и география его поездок весьма обширна: Киев, Харьков, Одесса, Крым, Елисаветград: «Вплинолем на сухеґо пшествур оцеану. Вуз нужа шє в жєльоношчь і як лудка броджі».

От этих однообразных березок можно было сойти с ума

Невероятно: в жизненном опыте национального поэта не было Польши. Лишь в воображении. Может быть, поэтому он так сильно её любил. Да и она его — пожалуй, по той же самой причине.

Похожая история и с Николаем Гоголем, который фактически не знал России, за исключением Петербурга и Москвы. Что не помешало ему написать Мертвые души и вывести эту глубинную Россию на чистую воду. За пределами двух столиц — Петербурга и Москвы — Гоголь провел на территории современной России лишь считанные месяцы, ограничивавшиеся пребыванием в помещичьих усадьбах своих друзей. 30 из 43 лет жизни Гоголь провел в Украине и Италии. Понимаю Гоголя.

От этих однообразных березок можно было сойти с ума. Что он, в конце концов, и сделал.

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Текст опубликован с разрешения автора